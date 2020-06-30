«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Июня
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.83 KZT
  • €1 = 455.12 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » COVID-19: Все о вирусе в Мангистау

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 969

Мир без запаха: Аносмия – распространённый симптом COVID-19

Пропало обоняние, но тест на коронавирус отрицательный – о чём ещё может говорить этот симптом? Об этом рассказали врачи многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP».

Жители Актау рассказывают, что имея отрицательный тест на коронавирус, испытывают такие симптомы как головная боль, кашель, температура и потеря обоняния.

- Я не чувствую вкуса, пропало обоняние. Совсем не ощущаю запахов,- жалуются заболевшие жители Актау.

По словам врачей многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP», в большинстве случаев потеря обоняния, или аносмия, бывает связана с респираторными заболеваниями, к которым относится и COVID-19.

- Аносмия означает полную потерю обоняния, сопровождающуюся снижением или отсутствием аппетита. Еда теряет свой вкус в одночасье. Гипосмия — это частичная потеря обоняния. И аносмия, и гипосмия хорошо известны людям с простудой, с инфекциями верхних дыхательных путей. В случае коронавируса потеря обоняния может быть основным симптомом очень лёгкой формы COVID-19, - отмечают врачи клиники «SOFIE MEDGROUP.



По словам специалистов российских клиник, этот симптом характерен также для гриппа и обычной простуды, даже если у вас просто насморк, обоняние может пропасть. Что касается коронавируса, то стоит обращать внимание и на другие симптомы: повышение температуры, сухой кашель, одышка, затруднённое дыхание, слабость.

Почему обоняние пропадает при CoViD-19

Научно установлено, что коронавирус поражает центральную нервную систему, проникая в неё через обонятельные рецепторы.

К примеру, британские отоларингологи отмечают, что при потере обоняния вероятность, что это CoVID, в десять раз выше, чем вероятность того, что это какая-то другая болезнь.

Потеря вкуса и обоняния — наиболее характерные симптомы при COVID-19, подтвердили и американские врачи. По их мнению, аносмия в два раза чаще наблюдается у людей с более лёгкой формой заболевания.

- Наиболее распространённым симптомом пока что остаётся жар, но потеря обоняния и вкуса, а также слабость стоят на втором месте. COVID-19 — чрезвычайно заразная болезнь, и это исследование показывает необходимость понимания его ранних признаков, - говорят специалисты из Калифорнийского университета Сан-Диего.

- Профессор Клэр Хопкинс из Британского Ринологического Общества отмечает, что нет необходимости обращаться за медицинской помощью, если вы теряете обоняние во время пандемии. Предположим, у вас есть COVID-19, и вы находитесь на самоизоляции. Попробуйте «тренировать обоняние», чтобы стимулировать нерв и способствовать выздоровлению. Конкретных методов лечения не существует. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма, от того, как он взаимодействует с внешним миром, в котором есть смертельные патогенные микроорганизмы, способные разрушить нашу жизнь, - отмечают специалисты клиники «SOFIE MEDGROUP.

При написании статьи использованы материалы сайтов: http://adamson.ru, https://rus.postimees.ee, https://farm.tatarstan.ru, https://www.gazeta.ru



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
XLG (Посетители) Сегодня, 12:35
у меня нет никаких симпомов, но имеется полное отсутствие обоняния и вкуса. Был насморк, но уже дня два как проше и сразу же исчезло обоняние. и что теперь делать? Как понять "тренировать обоняние"?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 12:14
Что делать? Ничего. Из статьи ничего не извлёк, так как сам оболею, и сижу дома, с признаками потери вкуса. Качели с тепмературой, 2 недели. Анализ отрицательный. Бла бла бла. Типа самоизоляция, и самолечение.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика