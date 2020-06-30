Мир без запаха: Аносмия – распространённый симптом COVID-19

Жители Актау рассказывают, что имея отрицательный тест на коронавирус, испытывают такие симптомы как головная боль, кашель, температура и потеря обоняния.
- Я не чувствую вкуса, пропало обоняние. Совсем не ощущаю запахов,- жалуются заболевшие жители Актау.
По словам врачей многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP», в большинстве случаев потеря обоняния, или аносмия, бывает связана с респираторными заболеваниями, к которым относится и COVID-19.
- Аносмия означает полную потерю обоняния, сопровождающуюся снижением или отсутствием аппетита. Еда теряет свой вкус в одночасье. Гипосмия — это частичная потеря обоняния. И аносмия, и гипосмия хорошо известны людям с простудой, с инфекциями верхних дыхательных путей. В случае коронавируса потеря обоняния может быть основным симптомом очень лёгкой формы COVID-19, - отмечают врачи клиники «SOFIE MEDGROUP.
По словам специалистов российских клиник, этот симптом характерен также для гриппа и обычной простуды, даже если у вас просто насморк, обоняние может пропасть. Что касается коронавируса, то стоит обращать внимание и на другие симптомы: повышение температуры, сухой кашель, одышка, затруднённое дыхание, слабость.
Почему обоняние пропадает при CoViD-19
Научно установлено, что коронавирус поражает центральную нервную систему, проникая в неё через обонятельные рецепторы.
К примеру, британские отоларингологи отмечают, что при потере обоняния вероятность, что это CoVID, в десять раз выше, чем вероятность того, что это какая-то другая болезнь.
Потеря вкуса и обоняния — наиболее характерные симптомы при COVID-19, подтвердили и американские врачи. По их мнению, аносмия в два раза чаще наблюдается у людей с более лёгкой формой заболевания.
- Наиболее распространённым симптомом пока что остаётся жар, но потеря обоняния и вкуса, а также слабость стоят на втором месте. COVID-19 — чрезвычайно заразная болезнь, и это исследование показывает необходимость понимания его ранних признаков, - говорят специалисты из Калифорнийского университета Сан-Диего.
- Профессор Клэр Хопкинс из Британского Ринологического Общества отмечает, что нет необходимости обращаться за медицинской помощью, если вы теряете обоняние во время пандемии. Предположим, у вас есть COVID-19, и вы находитесь на самоизоляции. Попробуйте «тренировать обоняние», чтобы стимулировать нерв и способствовать выздоровлению. Конкретных методов лечения не существует. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма, от того, как он взаимодействует с внешним миром, в котором есть смертельные патогенные микроорганизмы, способные разрушить нашу жизнь, - отмечают специалисты клиники «SOFIE MEDGROUP.
При написании статьи использованы материалы сайтов: http://adamson.ru, https://rus.postimees.ee, https://farm.tatarstan.ru, https://www.gazeta.ru
- Я не чувствую вкуса, пропало обоняние. Совсем не ощущаю запахов,- жалуются заболевшие жители Актау.
По словам врачей многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP», в большинстве случаев потеря обоняния, или аносмия, бывает связана с респираторными заболеваниями, к которым относится и COVID-19.
- Аносмия означает полную потерю обоняния, сопровождающуюся снижением или отсутствием аппетита. Еда теряет свой вкус в одночасье. Гипосмия — это частичная потеря обоняния. И аносмия, и гипосмия хорошо известны людям с простудой, с инфекциями верхних дыхательных путей. В случае коронавируса потеря обоняния может быть основным симптомом очень лёгкой формы COVID-19, - отмечают врачи клиники «SOFIE MEDGROUP.
По словам специалистов российских клиник, этот симптом характерен также для гриппа и обычной простуды, даже если у вас просто насморк, обоняние может пропасть. Что касается коронавируса, то стоит обращать внимание и на другие симптомы: повышение температуры, сухой кашель, одышка, затруднённое дыхание, слабость.
Почему обоняние пропадает при CoViD-19
Научно установлено, что коронавирус поражает центральную нервную систему, проникая в неё через обонятельные рецепторы.
К примеру, британские отоларингологи отмечают, что при потере обоняния вероятность, что это CoVID, в десять раз выше, чем вероятность того, что это какая-то другая болезнь.
Потеря вкуса и обоняния — наиболее характерные симптомы при COVID-19, подтвердили и американские врачи. По их мнению, аносмия в два раза чаще наблюдается у людей с более лёгкой формой заболевания.
- Наиболее распространённым симптомом пока что остаётся жар, но потеря обоняния и вкуса, а также слабость стоят на втором месте. COVID-19 — чрезвычайно заразная болезнь, и это исследование показывает необходимость понимания его ранних признаков, - говорят специалисты из Калифорнийского университета Сан-Диего.
- Профессор Клэр Хопкинс из Британского Ринологического Общества отмечает, что нет необходимости обращаться за медицинской помощью, если вы теряете обоняние во время пандемии. Предположим, у вас есть COVID-19, и вы находитесь на самоизоляции. Попробуйте «тренировать обоняние», чтобы стимулировать нерв и способствовать выздоровлению. Конкретных методов лечения не существует. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма, от того, как он взаимодействует с внешним миром, в котором есть смертельные патогенные микроорганизмы, способные разрушить нашу жизнь, - отмечают специалисты клиники «SOFIE MEDGROUP.
При написании статьи использованы материалы сайтов: http://adamson.ru, https://rus.postimees.ee, https://farm.tatarstan.ru, https://www.gazeta.ru