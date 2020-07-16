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ЛАДА.kz » COVID-19: Все о вирусе в Мангистау

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:04

Просмотров: 1877

Актауские врачи предупреждают о бесполезности антибиотиков против коронавируса

Помогает ли антибиотик при лечении Covid-19, и чем чревато использование лекарственного препарата без назначения врача, рассказали врачи медицинского центра «Нейрон».

Врачи медицинского центра «Нейрон» рассказали, что антибиотики не способны справиться с коронавирусом.




- Использование антибиотиков для профилактики заражения Covid-19 бесполезно и опасно. Антибиотики убивают бактерии, но Covid-19 - это вирус, - говорят специалисты медицинского центра «Нейрон».

Врачи предупреждают жителей Актау об опасности использования антибиотиков без назначения врача.

- Это может привести к поражению микрофлоры кишечника и печени. Азитромицин, левофлокасцин, цефтриаксон — это сильные антибиотики против тяжёлых бактериальных пневмонии и менингита, не коронавируса! Его применяют только, когда есть бактериальное осложнение, - предупреждают врачи медицинского центра «Нейрон».

По словам специалистов клиники, неправильное использование данных препаратов влияет на развитие устойчивости к антибиотикам и снижение их эффективности.

- Бездумное употребление антибиотиков приводит к опустошению полок аптек, из-за этого они не достаются тем, кому действительно они нужны, - отмечают врачи клиники «Нейрон».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также даёт пояснения на этот счёт, уточняя, что для лечения и профилактики коронавирусной инфекции антибиотики не используют. Однако их могут назначить из-за опасности возникновения бактериальной инфекции.

При этом в ВОЗ отмечают, что препараты для борьбы с коронавирусом ещё не разработаны.

Предлагаем нашим читателям рассказать в комментариях, принимали ли вы антибиотики по назначению врача, и помогли ли они в лечении вируса?


 

Вы принимаете антибиотик против коронавируса без назначения врача?


Да, для профилактики - 4 (28,57%)

Нет, только по назначению врача - 10 (71,43%)



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Комментарии ( 7 )

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Земляк (Посетители) Сегодня, 19:36
Покупайте и заказывайте Российский Арбидол там прямо написано от короновируса! на своем примере уверен что он помог как только появился кашель и ломота выпил на ночь одну таблетку утром как рукой сняло. главное не запустить не знаю как тяжелая форма там есть курс но он мне помог!
 
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watlow (Посетители) Сегодня, 19:17
Насколько я помню природу бушующей в Казахстане пневмонии вы нам так и не объяснили а антибиотики принимать запрещаете или нам чего то не даговариваете. Сейчас критики конечно же скажут что тут про covid речь, но я не верю что эти две беды не связанны между собой.
 
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  • Коммунист.
  • babe
 Костя (Посетители) Сегодня, 18:37
zhanino,

Вообще, если вчитаться, то в статье не написано совсем не употреблять антибиотики. А употреблять ТОЛЬКО по назначению врача...скажем из НЕЙРОНА.

Ну мысль Вы поняли.
 
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  • Костя
 zhanino (Посетители) Сегодня, 18:35
Но почему-то врач из Нейрона мне назначает без конца антибиотики и при этом пугает, что без антибиотиков не вылечиться. Врачи Нейрона, вы там определитесь, одни говорят не надо антибиотики, а другие упорно пихают антибиотики, так что делать теперь?
 
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  • Expert
  • ssnaktau
 синдбад (Посетители) Сегодня, 18:14
Почему все врачи говорят о том-чем нельзя лечиться,но не говорят чем нужно?Пишут,что протокол лечения изменился,а каков он новый протокол лечения-тишина.
 
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  • Expert
 Костя (Посетители) Сегодня, 18:11
Цитата: Василий Кравчук
так запретите их продавать без рецепта и вопрос закроется!


Вы знаете, от короны антибиотики действительно бесполезны, но вот бывает, к примеру бактериальные пневмонии, которые лечатся антибиотиками! А нам говорят, мол, сейчас пневмонии "неизвестного" происхождения.

Люди всё равно будут пить антибиотики. А рецепт сейчас что бы получить - нужно тоже, знаете ли, постараться! Как, впрочем, и попасть на приём к врачу... особенно если ты не можешь ходить.
 
-1
  • синдбад
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  • Expert
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 17:55
?
(
так запретите их продавать без рецепта и вопрос закроется! podmig
 
 

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