Актауские врачи предупреждают о бесполезности антибиотиков против коронавируса

Врачи медицинского центра «Нейрон» рассказали, что антибиотики не способны справиться с коронавирусом.
- Использование антибиотиков для профилактики заражения Covid-19 бесполезно и опасно. Антибиотики убивают бактерии, но Covid-19 - это вирус, - говорят специалисты медицинского центра «Нейрон».
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Врачи предупреждают жителей Актау об опасности использования антибиотиков без назначения врача.
- Это может привести к поражению микрофлоры кишечника и печени. Азитромицин, левофлокасцин, цефтриаксон — это сильные антибиотики против тяжёлых бактериальных пневмонии и менингита, не коронавируса! Его применяют только, когда есть бактериальное осложнение, - предупреждают врачи медицинского центра «Нейрон».
По словам специалистов клиники, неправильное использование данных препаратов влияет на развитие устойчивости к антибиотикам и снижение их эффективности.
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- Бездумное употребление антибиотиков приводит к опустошению полок аптек, из-за этого они не достаются тем, кому действительно они нужны, - отмечают врачи клиники «Нейрон».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также даёт пояснения на этот счёт, уточняя, что для лечения и профилактики коронавирусной инфекции антибиотики не используют. Однако их могут назначить из-за опасности возникновения бактериальной инфекции.
При этом в ВОЗ отмечают, что препараты для борьбы с коронавирусом ещё не разработаны.
Предлагаем нашим читателям рассказать в комментариях, принимали ли вы антибиотики по назначению врача, и помогли ли они в лечении вируса?
- Использование антибиотиков для профилактики заражения Covid-19 бесполезно и опасно. Антибиотики убивают бактерии, но Covid-19 - это вирус, - говорят специалисты медицинского центра «Нейрон».
⠀
Врачи предупреждают жителей Актау об опасности использования антибиотиков без назначения врача.
- Это может привести к поражению микрофлоры кишечника и печени. Азитромицин, левофлокасцин, цефтриаксон — это сильные антибиотики против тяжёлых бактериальных пневмонии и менингита, не коронавируса! Его применяют только, когда есть бактериальное осложнение, - предупреждают врачи медицинского центра «Нейрон».
По словам специалистов клиники, неправильное использование данных препаратов влияет на развитие устойчивости к антибиотикам и снижение их эффективности.
⠀
- Бездумное употребление антибиотиков приводит к опустошению полок аптек, из-за этого они не достаются тем, кому действительно они нужны, - отмечают врачи клиники «Нейрон».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также даёт пояснения на этот счёт, уточняя, что для лечения и профилактики коронавирусной инфекции антибиотики не используют. Однако их могут назначить из-за опасности возникновения бактериальной инфекции.
При этом в ВОЗ отмечают, что препараты для борьбы с коронавирусом ещё не разработаны.
Предлагаем нашим читателям рассказать в комментариях, принимали ли вы антибиотики по назначению врача, и помогли ли они в лечении вируса?