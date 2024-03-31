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Опубликовано: Вчера, 20:26

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Мангистаусцы окажут помощь пострадавшим от наводнения казахстанцам

Для оказания помощи пострадавшим в связи со стихийным бедствием – паводками, произошедшими в нескольких регионах страны, Общественным советом Мангистауской области открыт официальный счет.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил председатель Общественного совета Мангистауской области, председатель Совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана региона Онайбек Абдилов.

По словам спикера, Общественный совет, сформированный из представителей негосударственных организаций, политических партий и граждан региона, открыл общественный фонд Мангистауской области во время пандемии, оказав содействие в завозе лекарств из соседних стран, также помогали в спасении жизни людей, а во время джута – в сохранении поголовья скота.

- Сейчас многие наши соотечественники лишились крова, имущества и скота, вынуждены были покинуть свои дома и поселиться в другом месте. Поэтому протянуть руку помощи в этой сложной ситуации – это гражданский долг каждого из нас. С этой целью мы решили открыть счет в Мангистау специально для оказания финансовой помощи. Собранные в области средства направим в республиканский фонд, открытый для оказания помощи пострадавшим регионам. Там известно, в какой регион республиканскому фонду нужно направить средства. Общественный совет оказывал помощь в период пандемии и во время падежа скота. В дальнейшем мы будем отчитываться перед населением о том, куда были потрачены средства, - сказал Онайбек Абдилов.

Руководитель Молодежного ресурсного центра Мангистауской области Гульмира Бурхандинова рассказала о том, что пострадавшим от паводков будет оказана гуманитарная помощь.

- При Молодежном центре открыт пункт приема гуманитарной помощи. Будем собирать одежду, предметы гигиены, продукты. Одежда должна быть чистой, а продукты не должны быть просроченными и скоропортящимися, - сказала Гульмира Бурхандинова.

В заключение спикеры рассказали о большом количестве неофициальных аккаунтов в социальной сети и посоветовали оказывать помощь населению только через официально опубликованные реквизиты.

Отметим, что пункты приема материальной и гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения регионов работают круглосуточно.

Реквизиты:

БИН 061040004608

Счет KZ6094811KZT22030059

АО Евразийский банк

БИК EURIKZKA

Для связи: +7 (7292) 30-21-21, +7 (777) 751-72-11.

Пункт приема гуманитарной помощи находится по адресу: 6 микрорайон, здание Молодежного центра.

Горячая линия: +7 (778) 253 94 05, Нурасыл Нурбергенулы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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