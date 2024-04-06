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Опубликовано: Сегодня, 12:41

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Три тонны гуманитарной помощи отправили из Актау в помощь жителям Атырауской области

Это уже второй большегруз, который отправляется из Актау с необходимыми вещами и продуктами для жителей, которые пострадали от паводков. Первый груз был отправлен в начале апреля в Актюбинскую область.

Фото: акимат Мангистауской области
- По нашим сведениям, уже более 8 тысяч человек эвакуировано из Атырауской области в Мангистаускую. В некоторых районах дома затопило полностью, поэтому люди нуждаются в помощи. Первая машина была отправлена 1 апреля. Это уже второй большегруз. Большую помощь нам оказала девушка Римма, она привезла 100 комплектов постельного белья. Жители приносят продукты, одеяла, вещи. Большое спасибо населению Мангистау, которое так откликнулась на призыв о помощи. Не зря акция называется «От сердца к сердцу», - рассказала Ирина Беляева, депутат областного маслихата, заместитель акима региона по вопросам Ассамблеи народа Казахстана.


По словам организаторов и волонтеров, на сегодня есть потребность в макаронных изделиях. Акция помощи будет продолжена до конца ЧП.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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