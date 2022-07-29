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Опубликовано: Вчера, 17:14

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Нурлан Ногаев наградил особенных спортсменов из Жанаозена за вклад в развитие паралимпийских видов спорта

В ходе рабочей поездки в Жанаозен 28 июля глава региона Нурлан Ногаев ознакомился со строительством социальных объектов, реализуемых в рамках комплексного плана развития Мангистауской области, а также посетил матч волейбольного клуба «Алға», где наградил спортсменов благодарственными письмами за их вклад в развитие паралимпийских видов спорта, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима области
Первым делом аким области посетил построенный спорткомплекс ангарного типа, рассчитанный на 120 человек. В спорткомплексе есть игровые волейбольные, баскетбольные и мини-футбольные площадки, созданы условия для занятий боевыми единоборствами, имеется тренарженый зал. В общей сложности в рамках комплексного плана развития Мангистауской области в Жанаозене планируется строительство 8 подобных спортивных залов и 10 спортивных площадок. В 2023 году в рамках программы «Ауыл ел бесігі» планируется строительство 2 спортивных залов в селах Тенге и Кызылсай.

Нурлан Ногаев наградил особенных спортсменов из Жанаозена за вклад в развитие паралимпийских видов спорта


Также глава региона побывал на месте строительства пешеходной аллеи. На ней будут установлены малые архитектурные формы, детские игровые площадки в стиле ЭКО, тентовые навесы, юрты для ремесленников, арт-объекты, фотозоны, workout площадки, фонтаны с туманным распылением, теневые навесы, сцена, муралы и торговые павильоны. Также в проекте, учитывающем потребности всех слоев населения, будет предусмотрено комплексное озеленение улиц.

Нурлан Ногаев наградил особенных спортсменов из Жанаозена за вклад в развитие паралимпийских видов спорта


Нурлан Ногаев посетил дворец школьников, в котором на данный момент проходит капитальный ремонт. После окончания ремонта в здании будет открыт Молодежный центр, где будут функционировать кружки робототехники, декоративного дизайна, звукозаписи, театра, фотостудии, коворкинг, спортивные зоны и так далее.

Нурлан Ногаев наградил особенных спортсменов из Жанаозена за вклад в развитие паралимпийских видов спорта


Итогом рабочей поездки стала встреча со спортсменами с ограниченными возможностями спортивного клуба «Алға». Спортклуб для людей с ограниченными возможностями «Алға» был основан в 1990 году. Спортсмены этого клуба 11 раз становились чемпионами Казахстана и занимали призовые места на многих международных соревнованиях в Лондоне, Финляндии, Польше, Анталье, Камбодже. Паралимпийцы из Жанаозена являются членами национальной сборной Казахстана и завоевали 3 бронзовые медали на паралимпийских играх в Малайзии. Спортсмены клуба представлены в таких видах спорта, как волейбол сидя, волейбол стоя, пляжный волейбол, настольный теннис, танцы на колясках и тяжелая атлетика. В данный момент тренировки клуба проходят на базе СОШ №1, после окончания строительства одного из спортивных залов в рамках комплексного плана развития Мангистауской области спортсмены с ограниченными возможностями смогут тренироваться в более комфортных условиях.

Глава региона поблагодарил этих спортсменов за их вклад в развитие паралимпийских видов спорта области.

Нурлан Ногаев наградил особенных спортсменов из Жанаозена за вклад в развитие паралимпийских видов спорта


- Своими победами вы показываете пример мужества и безграничности человеческих возможностей. Ваши достижения – это результат неустанного труда и непоколебимой силы духа, умения не опускать руки и никогда не сдаваться перед жизненными трудностями. Вы по праву становитесь объектом подражания для многих молодых людей, которые, смотря на вас, понимают, что в этой жизни для человека нет ничего невозможного, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Нурлан Ногаев наградил особенных спортсменов из Жанаозена за вклад в развитие паралимпийских видов спорта


Аким области наградил благодарственными письмами спортсменов за вклад в развитие паралимпийских видов спорта.

Нурлан Ногаев наградил особенных спортсменов из Жанаозена за вклад в развитие паралимпийских видов спорта



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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