Российский хирург прооперировал актауских детей с дефектами конечностей

Операции детям с проблемами врач из России Андрей Кольцов проводил 28 и 29 апреля.- В Актау я приехал впервые, но в Казахстан приезжаю на протяжении последних 8 лет, два-три раза в год. Главная цель - обмен опытом с казахстанскими коллегами и помощь детям, – рассказал Андрей Кольцов, ортопед-травматолог.Операции проводились в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице в соответствии с программой «Mumkindik» при поддержке центра медицинской реабилитации «Жулдызай».- Мы проводим реабилитацию детей по неврологическому и кардиологическому направлениям. В рамках проекта «Mumkindik» появится возможность улучшить качество жизни малышей, реабилитировать физические дефекты, нарушенные вследствие различных заболеваний. Приглашаем квалифицированных специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья для того, чтобы благодаря проекту отечественные хирурги получили опыт на уровне мировых стандартов. В центре после операции будет проводиться бесплатная и полноценная реабилитация детей, - сообщила Улжалгас Муханбетова, директор центра медицинской реабилитации «Жулдызай».