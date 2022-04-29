«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Апреля
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.49 KZT
  • €1 = 471.72 KZT
  • 1 RUB = 6.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 177

Российский хирург прооперировал актауских детей с дефектами конечностей

В Актау прибыл ортопед-травматолог для проведения операций детям с дефектами рук и ног. Это первый обмен опытом визита врача из Санкт-Петербурга для актауских медиков. Об этом сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на управление здравоохранения.

Фото ЦОК Мангистауской области
Операции детям с проблемами врач из России Андрей Кольцов проводил 28 и 29 апреля.

- В Актау я приехал впервые, но в Казахстан приезжаю на протяжении последних 8 лет, два-три раза в год. Главная цель - обмен опытом с казахстанскими коллегами и помощь детям, – рассказал Андрей Кольцов, ортопед-травматолог.

Операции проводились в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице в соответствии с программой «Mumkindik» при поддержке центра медицинской реабилитации «Жулдызай».

Российский хирург прооперировал актауских детей с дефектами конечностей


- Мы проводим реабилитацию детей по неврологическому и кардиологическому направлениям. В рамках проекта «Mumkindik» появится возможность улучшить качество жизни малышей, реабилитировать физические дефекты, нарушенные вследствие различных заболеваний. Приглашаем квалифицированных специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья для того, чтобы благодаря проекту отечественные хирурги получили опыт на уровне мировых стандартов. В центре после операции будет проводиться бесплатная и полноценная реабилитация детей, - сообщила Улжалгас Муханбетова, директор центра медицинской реабилитации «Жулдызай».



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика