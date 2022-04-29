«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Апреля
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.49 KZT
  • €1 = 471.72 KZT
  • 1 RUB = 6.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 352

В Мангистау за три месяца убито больше 2000 уличных собак и кошек

За первый квартал 2022 года коммунальными ветеринарными службами региона отловлены и уничтожены 2 200 бродячих собак и 201 кошка. Об этом сообщил Казбек Ташимов, руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области, передает центр общественных коммуникаций региона.

фото из открытых источников
По словам Казбека Ташимова, указанные работы по отлову и уничтожению животных были проведены до марта, то есть до вступления в силу закона, который предусматривает гуманное отношение к животным.

- В Казахстане с первого марта вступили в силу изменения в Закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными». Закон определяет, что жестокое обращение с животным - это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного. В соответствии со статьей 15 указанного Закона отлов и уничтожение животных осуществляется только в случае их нападения на человека и в иных случаях, создающих угрозу жизни или здоровью человека, а также общественному порядку и безопасности. В связи с этим теперь отлов и уничтожение бродячих собак и кошек осуществляется только на основании поступивших от населения жалоб, - пояснил Казбек Ташимов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика