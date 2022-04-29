В Мангистау за три месяца убито больше 2000 уличных собак и кошек

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По словам Казбека Ташимова, указанные работы по отлову и уничтожению животных были проведены до марта, то есть до вступления в силу закона, который предусматривает гуманное отношение к животным.



- В Казахстане с первого марта вступили в силу изменения в Закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными». Закон определяет, что жестокое обращение с животным - это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного. В соответствии со статьей 15 указанного Закона отлов и уничтожение животных осуществляется только в случае их нападения на человека и в иных случаях, создающих угрозу жизни или здоровью человека, а также общественному порядку и безопасности. В связи с этим теперь отлов и уничтожение бродячих собак и кошек осуществляется только на основании поступивших от населения жалоб, - пояснил Казбек Ташимов.

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