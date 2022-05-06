Дети актауских военных показали армию в своих рисунках

Мероприятие, как рассказали в Актауском гарнизоне, было посвящено Дню защитника Отечества, который отмечается в Казахстане 7 мая. В этом году Вооруженным силам страны исполняется 30 лет.Как говорит руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих войсковой части №29011 Асель Хайрушева, война - это страшно, и дети это понимают. Но именно она в большей степени демонстрирует честь и отвагу бравых солдат, их подвиги. Таковыми видят своих отцов участники детского конкурса.Как, к примеру, Карина – дочь военнослужащего Военно-морских сил учебного центра Виталия Чёрного. Мужчина для девочки и есть главный защитник ее семьи и отечества в целом. На рисунке ученицы 3-го класса 23 школы Актау, конечно же, были изображены море и корабли. На одном из них служит ее папа. А Карина машет ему с берега рукой. Так она хотела показать свою любовь к отцу и уважение к его благородной службе, а еще сказать своим рисунком то, что папу всегда ждут дома.Участниками акции «Армия глазами детей» стали воспитанники военно-патриотического клуба «Жас теңізшілер» и дошкольных учреждений, а также ученики начальных классов города.Асель Хайрушева отмечает, что главная цель акции - духовно-нравственное воспитание детей.- Мы также хотим пробудить у детей интерес к искусству, раскрыть их таланты и творческие способности, - добавила руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих.Итоги конкурса комиссией будут подведены 7 мая.