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Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:27

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Дети актауских военных показали армию в своих рисунках

Командованием и службой по работе с членами семей военнослужащих Военно-морской базы Актауского гарнизона был организован конкурс детских рисунков, передает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено службой центральных коммуникаций
Мероприятие, как рассказали в Актауском гарнизоне, было посвящено Дню защитника Отечества, который отмечается в Казахстане 7 мая. В этом году Вооруженным силам страны исполняется 30 лет.

Как говорит руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих войсковой части №29011 Асель Хайрушева, война - это страшно, и дети это понимают. Но именно она в большей степени демонстрирует честь и отвагу бравых солдат, их подвиги. Таковыми видят своих отцов участники детского конкурса.

Дети актауских военных показали армию в своих рисунках


Как, к примеру, Карина – дочь военнослужащего Военно-морских сил учебного центра Виталия Чёрного. Мужчина для девочки и есть главный защитник ее семьи и отечества в целом. На рисунке ученицы 3-го класса 23 школы Актау, конечно же, были изображены море и корабли. На одном из них служит ее папа. А Карина машет ему с берега рукой. Так она хотела показать свою любовь к отцу и уважение к его благородной службе, а еще сказать своим рисунком то, что папу всегда ждут дома.

Участниками акции «Армия глазами детей» стали воспитанники военно-патриотического клуба «Жас теңізшілер» и дошкольных учреждений, а также ученики начальных классов города.

Дети актауских военных показали армию в своих рисунках


Асель Хайрушева отмечает, что главная цель акции - духовно-нравственное воспитание детей.

- Мы также хотим пробудить у детей интерес к искусству, раскрыть их таланты и творческие способности, - добавила руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих.

Итоги конкурса комиссией будут подведены 7 мая.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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