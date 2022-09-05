Около 50 жанаозенских школьников обучаются в Боровом

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По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева, при поддержке Министерства просвещения РК и содействии НК «КазМунайГаз», стартовал проект «Жарқын болашақ».В рамках проекта Фондом IQanat были отобраны 50 детей из числа учащихся 10 классов Жанаозена и приняты в IQanat High School of Burabay. Сегодня эти ученики уже начали обучение в школе.Руководитель областного управления образования Динара Жумашева встретилась с жанаозенскими школьниками и пожелала им успехов в учебе.- Я воспользовалась выходным днем, побывала в IQanat High School, расположенном у подножия Борового, где встретилась с нашими жанаозенскими учениками. У наших учеников отличное настроение, они рады, что их приняли в современную школу. Ежедневный график, полный развлечений, различных мероприятий, круг полезной информации, желание читать книги, заводить новых друзей. Ученики полны эмоций. В общежитии созданы комфортные условия, каждый ребенок обеспечен ноутбуком, предусмотрено 5-разовое питание, разнообразное меню, множество дополнительных кружков и т.д. Удобства оптимально продуманы, чтобы школьники получали качественное образование. В ходе моего визита, я пожелала нашим ученикам быть более внимательными, чтобы получить качественное образование и осознанное воспитание, стали гражданами, создающими будущее нашей страны. Убедилась в их уверенности в завтрашнем дне, - сказала руководитель областного управления образования Динара Жумашева.