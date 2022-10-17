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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 21:08

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В Мангистау широко отметят День Республики

Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдет масса благотворительных акций и развлекательных мероприятий, в том числе направленных на поддержку малообеспеченных граждан, чистоту и благоустройство региона. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель областного управления внутренней политики Нуртас Сали.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
По словам Нуртаса Сали, в праздничные дни запланировано проведение различных выставок и ярмарок, желающие смогут проявить себя в спортивных состязаниях, а неравнодушные – в экологических акциях. Будут еще конкурсы, праздничные концерты и, конечно, патриотические мероприятия.

Одно из таких мероприятий - «Қыран елім - Казақстаным!», во время которого госслужащие и другие жители области вместе исполнят гимн Казахстана. Кроме того, в рамках акции пользователи социальных сетей смогут прочитать наизусть необычные видеопоздравления, а также патриотические стихотворения, и до 25 октября поместить их в Инстаграм под хэштегом #День#республики#Мангистау#.

Для поддержки социально уязвимых слоев граждан при участии волонтерских организаций стартовала народная акция «Жанашыр Жүрек». Она реализуется силами местных бизнес-сообществ, спонсоров, меценатов. В основном для малообеспеченных и других нуждающихся семей приобретают продукты питания.

А массовая экологическая акция «Таза табиғат» (Чистая природа), направленная на привлечение подрастающего поколения к бережному отношению к окружающей среде, экологическому воспитанию, уже состоялась. В ней участвовали 1550 человек, включая госслужащих и волонтеров. Участники убирали дворы, улицы, парки, скверы, сажали деревья и др. К слову, неравнодушные горожане могут и сами организовать такую акцию в честь Дня Республики.

- Кроме того, в городах и районах области пройдут торжественные линейки с награждением заслуженных работников, ветеранов труда в разных сферах. В целях информирования населения ко Дню Республики размещен 51 праздничный баннер, билборды и другие наглядные средства информирования, - рассказал Нуртас Сали.


О запланированных культурно-спортивных мероприятиях на брифинге рассказала заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Гульзайда Тулеугалиева. По ее информации, 20 октября в 15 часов в Доме Дружбы пройдет республиканский фестиваль «Жырлансын ел бірлігі», в котором примут участие 15 жирши из пяти казахстанских школ жирау, в том числе из Мангистауской области.

25 октября на берегу состоится марафон, посвященный 85-летию Амина Туякова, который плавно перетечет в праздничный концерт, подготовленный мангистаускими артистами.

- В канун праздника намечено открытие зала истории в областном историко-краеведческом музее им. А. Кекилбаева. А в историко-культурном комплексе «Отпан» откроется выставка «Егемен елдің ертеңі – ерен ердей еңселі!». В областной филармонии состоится праздничный концерт «Елім менің», а в областном музыкально-драматическом театре им. Н. Жантурина - спектакль «Биіктік», посвященный жизни и творчеству первого казахского барда Табылды Досымова, - поделилась Гульзайда Толеугалиева.



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