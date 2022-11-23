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Опубликовано: Сегодня, 12:30

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В Актау прошло праздничное мероприятие для детей с инвалидностью

В Актау прошло праздничное мероприятие для детей с инвалидностью «Мейірім сыйлаған әлем», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
Цель мероприятия - подведение итогов мероприятий, прошедших в рамках Года детей. На церемонии были награждены активные работники социальной сферы, показаны видеоролики.

В Актау прошло праздничное мероприятие для детей с инвалидностью


- Год детей на этом не заканчивается. Я думаю, что на мероприятии они почувствуют себя добрыми и солнечными. Каждый ребенок перед нами - это уникальный мир, мы обязаны глубоко погрузиться в этот мир, познать уникальные качества ребенка, найти путь к его сердцу, - сказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Жайсангуль Досполова.

На мероприятии свои выступления показали 45 детей, порадовав родителей и социальных работников. Была также организована выставка, где были представлены поделки и рисунки детей.

- В настоящее время я обучаюсь на дому. Мне нравится заниматься творчеством. На это мероприятие я приехала со своими рисунками. Нарисовала и представила на выставке образ девушки, любующейся прекрасной природой, - рассказала ученица школы №10 Мунайлинского района Толганай Жаксылыккызы.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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