В Актау прошло праздничное мероприятие для детей с инвалидностью

Цель мероприятия - подведение итогов мероприятий, прошедших в рамках Года детей. На церемонии были награждены активные работники социальной сферы, показаны видеоролики.- Год детей на этом не заканчивается. Я думаю, что на мероприятии они почувствуют себя добрыми и солнечными. Каждый ребенок перед нами - это уникальный мир, мы обязаны глубоко погрузиться в этот мир, познать уникальные качества ребенка, найти путь к его сердцу, - сказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Жайсангуль Досполова.На мероприятии свои выступления показали 45 детей, порадовав родителей и социальных работников. Была также организована выставка, где были представлены поделки и рисунки детей.- В настоящее время я обучаюсь на дому. Мне нравится заниматься творчеством. На это мероприятие я приехала со своими рисунками. Нарисовала и представила на выставке образ девушки, любующейся прекрасной природой, - рассказала ученица школы №10 Мунайлинского района Толганай Жаксылыккызы.