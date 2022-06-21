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Опубликовано: Сегодня, 11:14

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Концерт «Сөз бен саз» прошёл в сёлах Бейнеу

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В сёлах Сарга, Турыш и Акжигит Бейнеуского района прошли концерты «Сөз бен саз», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Как отмечено, мероприятие было направлено на возрождение произведений местных поэтов и композиторов, возвращение их стихов мангистаускому читателю, а также приобщение к их творчеству молодого поколения.

На концерте наряду с известными в республике певцами выступили артисты сельских художественных коллективов и другие талантливые люди. Первым гостей радушно встретил посёлок Сарга. Здесь у дома культуры была организована выставка произведений местных поэтов и мастеров прикладного искусства.

В концертной программе прозвучали произведения таких поэтов-композиторов, как Комек Ибраев, Ерекен Корабаев, Елдос Емил, Рахат Косбармак. Звучали песни Айгуль Кубаш, Бердигали Акшабаева, Багдаулета Толыбекулы, Эльвиры Есназаровны, Сунгата Тажиева и многих других певцов. Немало удовольствия зрителям доставили кюи Ондасына Хазретулы и его ученика Крымбека Султанова.

- Концерт прошёл на высоком уровне. Об этом можно было судить по аплодисментам благодарной публики. Буквально каждого участника зрители искупали в овациях. И это понятно - репертуар наших артистов очень разнообразный. Каждое произведение было исполнено профессионально. Ещё хочется сказать спасибо за этот праздник спонсорам и всем, кто внёс свой вклад. Для сельчан это очень важно, - сказал аким села Сарга Турлан Эмил.

Затем концертная программа продолжилась в сёлах Турыш и Акжигит.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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