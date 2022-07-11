Юные футболисты из Мангистау стали чемпионами РК

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Чемпионат организован в соответствии с календарным планом комитета по спорту Министерства культуры и спорта РК.В нём участвовали около 200 спортсменов из Караганды, Актобе, Тараза, Павлодара, Шымкента, Нур-Султана, Костаная и Актау. Футбольные баталии на стадионе СК «Жас Канат» длились со 2 по 9 июля.Специалисты отмечают, что игры получились яркими и динамичными, они не оставили равнодушными ни игроков, ни болельщиков. Была и радость победы, и небольшое огорчение от поражения - всё, как и должно быть в футболе.В итоге упорных поединков первое место заняла команда детско- юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) города Актау. Серебряным призёром стала команда из столицы, а тройку сильнейших закрыли ребята из города Костаная.Всех их поздравили руководство управления спорта. Церемония награждения призёров прошла 8 июля на сцене амфитеатра на набережной города.- Чемпионат страны в Актау проводится во второй раз, и, надо сказать, организован он на высоком уровне. В прошлом году в подобных соревнованиях лучших на поле выявляли футболисты 2007 года рождения. А чемпионское звание мангистауские спортсмены в последний раз получали 20 лет назад, в этом году, скажем так, они обновили чемпионский титул. Для нас это большая радость, отличное достижение, - высказался глава федерации футбола Мангистауской области Марат Такенов.Отметим, тренером нынешних чемпионов является Руслан Бесенгалиев. В настоящее время специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу насчитывает более 700 спортсменов.