«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Июля
+30...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.92 KZT
  • €1 = 480.52 KZT
  • 1 RUB = 7.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 0

Юные футболисты из Мангистау стали чемпионами РК

В Актау прошёл чемпионат Республики Казахстан по футболу среди спортивных школ и юношей 2010 года рождения. Титул чемпионов завоевали хозяева соревнований, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Чемпионат организован в соответствии с календарным планом комитета по спорту Министерства культуры и спорта РК.
В нём участвовали около 200 спортсменов из Караганды, Актобе, Тараза, Павлодара, Шымкента, Нур-Султана, Костаная и Актау. Футбольные баталии на стадионе СК «Жас Канат» длились со 2 по 9 июля.

Юные футболисты из Мангистау стали чемпионами РК


Специалисты отмечают, что игры получились яркими и динамичными, они не оставили равнодушными ни игроков, ни болельщиков. Была и радость победы, и небольшое огорчение от поражения - всё, как и должно быть в футболе.

В итоге упорных поединков первое место заняла команда детско- юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) города Актау. Серебряным призёром стала команда из столицы, а тройку сильнейших закрыли ребята из города Костаная.

Всех их поздравили руководство управления спорта. Церемония награждения призёров прошла 8 июля на сцене амфитеатра на набережной города.

Юные футболисты из Мангистау стали чемпионами РК


- Чемпионат страны в Актау проводится во второй раз, и, надо сказать, организован он на высоком уровне. В прошлом году в подобных соревнованиях лучших на поле выявляли футболисты 2007 года рождения. А чемпионское звание мангистауские спортсмены в последний раз получали 20 лет назад, в этом году, скажем так, они обновили чемпионский титул. Для нас это большая радость, отличное достижение, - высказался глава федерации футбола Мангистауской области Марат Такенов.

Юные футболисты из Мангистау стали чемпионами РК


Отметим, тренером нынешних чемпионов является Руслан Бесенгалиев. В настоящее время специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу насчитывает более 700 спортсменов.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Юные футболисты из Мангистау стали чемпионами РК


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика