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Опубликовано: Вчера, 22:38

Просмотров: 288

Председатель городского Совета ветеранов обратился к мангистаусцам

Председатель городского Совета ветеранов Аманжол Картбаев обратился к мангистаусцам.

Аманжол Картбаев
Аманжол Картбаев:

Уважаемые земляки, дорогие жители города!

Когда-то выдающийся сын своего народа Абиш Кекильбаев сказал о том, что тот, кто не умеет радоваться малому, ценить то, что имеет, не может быть счастлив. В этих словах заложен принцип настоящей, истинной жизни. Ведь путь к счастью всегда бывает проложен не революцией, а эволюцией. Достаток, который приобретён посредством силы, переворота и принуждения, не принесёт ожидаемого результата. Примером тому служат события, произошедшие в последнее десятилетие в арабских странах и в Европе. Некогда процветавшие Ирак и Сирия до сих пор не могут прийти в себя.

Чего не хватает нам? Сам я не верю в то, что народ повинен в организации протестов, участившихся в последнее время, январских событий. Вне сомнения, за всем этим стоят бесчестные элементы.
Как человек, видевший события 1986 года, 90-х, участвовавший в создании независимого государства, призываю всех к миру и спокойствию. У казахов есть поговорка «Лучше один день мира, чем тысяча дней войны». Кто станет гарантом мира, если мы не сможем до конца оценить наше благополучие, последуем за теми, кто может привести нас к разрушению? Поэтому призываю вас решать все проблемные вопросы без протестов на площадях, а путём мирных переговоров. Пусть наш завтрашний день будет светлым и благополучным!



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Комментарии ( 1 )

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VeraSad (Посетители) Вчера, 23:03
Что можно сказать пустой голове или черепной коробке переполненной муром. Попытаюсь объяснить .....Абиш Кекилбаевич Великий человек, достойный сын настоящего казахского народа. А вы уёбищные мамбеты его мизинца не стоите. Захлопни свою пасть, мамбет!!!
 
 

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