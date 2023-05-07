Жанаозенцы трудоустраиваются в рамках региональной программы «Жұмыс жасаймын»

Проект «Жұмыс жасаймын» рассчитан на 2021-2023 годы с целью решения текущих проблем на рынке труда и содействия занятости населения.В рамках проекта безработные жители региона будут трудоустроены на постоянную работу. Согласно положению проекта, месячная заработная плата в первый год выплачивается за счет Центра занятости населения.А на второй год 70 процентов зарплаты участнику проекта выплачивает центр занятости населения, а 30 процентов-работодатель.На третий год 30 процентов заработной платы выплачивается центром занятости, а 70 процентов-работодателем.В числе трудоустроенных - Бауыржан Ялгашов. Благодаря реализации программы, многодетный отец стал одним из квалифицированных специалистов в малярно-сборочном цехе г. Жанаозен. Год назад мастеру, состоящему в очереди по безработице, была предложена работа.- Уже год, как я работаю, благодаря проекту «Жұмыс жасаймын». Работа доставляет мне удовольствие и приносит пользу обществу. Вместе с коллегами мы изготавливаем разные виды железных дверей и мебели. Это большое достижение для нас, которым мы можем гордиться. Ведь мы не только работаем, но и приносим пользу региону. Поэтому я особенно рад. Мой ежемесячный доход позволяет мне содержать 4 детей. Человек, который хочет, всегда найдёт работу, - сказал Бауыржан Ялгашов.Гаухар Шандиева также нашла постоянную работу по региональной программе. На протяжении двух лет не могла найти работу. Сегодня она воспитатель в детском саду.- Два года назад я хотела воспитывать малышей и внести свой вклад в становление их личности. Решила обратиться за помощью в центр занятости и устроиться на работу. Проект «Жұмыс жасаймын» помог мне своевременно получить работу и достаточный стабильный доход. Хочу посоветовать безработным гражданам правильно использовать предоставленные государством возможности, - сказала Гаухар Шандиева.Ещё одна жительница Жанаозена, воспользовавшаяся программой - Шолпан Какабаева. Она выбрала работу по удобному графику и достойной зарплате в рамках программы.- Я работаю продавцом в магазине мясопродуктов уже восемь месяцев. Четыре месяца проходила специальное обучение,сдав экзамен, устроилась на эту работу. Я полностью довольна тем, чем сейчас занимаюсь. Более того, 95% моих коллег пришли на работу по программе «Жұмыс жасаймын». Поскольку в городе Жанаозен много безработных граждан, считаю этот проект отличной возможностью, - сказала Шолпан Какабаева.