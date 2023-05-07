Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 07 Мая
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.28 KZT
  • €1 = 490.97 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 14:32

Просмотров: 200

Жанаозенцы трудоустраиваются в рамках региональной программы «Жұмыс жасаймын»

651 житель города Жанаозен трудоустроен в рамках регионального проекта «Жұмыс жасаймын», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
Проект «Жұмыс жасаймын» рассчитан на 2021-2023 годы с целью решения текущих проблем на рынке труда и содействия занятости населения.

В рамках проекта безработные жители региона будут трудоустроены на постоянную работу. Согласно положению проекта, месячная заработная плата в первый год выплачивается за счет Центра занятости населения.

А на второй год 70 процентов зарплаты участнику проекта выплачивает центр занятости населения, а 30 процентов-работодатель.

На третий год 30 процентов заработной платы выплачивается центром занятости, а 70 процентов-работодателем.

В числе трудоустроенных - Бауыржан Ялгашов. Благодаря реализации программы, многодетный отец стал одним из квалифицированных специалистов в малярно-сборочном цехе г. Жанаозен. Год назад мастеру, состоящему в очереди по безработице, была предложена работа.

Жанаозенцы трудоустраиваются в рамках региональной программы «Жұмыс жасаймын»


- Уже год, как я работаю, благодаря проекту «Жұмыс жасаймын». Работа доставляет мне удовольствие и приносит пользу обществу. Вместе с коллегами  мы изготавливаем разные виды железных дверей и мебели. Это большое достижение для нас, которым мы можем гордиться. Ведь мы не только работаем, но и приносим пользу региону. Поэтому я особенно рад. Мой ежемесячный доход  позволяет мне содержать 4 детей. Человек, который хочет, всегда найдёт работу, - сказал Бауыржан Ялгашов.

Гаухар Шандиева также нашла постоянную работу по региональной программе. На протяжении двух лет не могла найти работу. Сегодня она воспитатель в детском саду.

Жанаозенцы трудоустраиваются в рамках региональной программы «Жұмыс жасаймын»


- Два года назад я хотела воспитывать малышей и внести свой вклад в становление их личности. Решила обратиться за помощью в центр занятости и устроиться на работу. Проект «Жұмыс жасаймын» помог мне своевременно получить работу и достаточный стабильный доход. Хочу посоветовать безработным гражданам правильно использовать предоставленные государством возможности, - сказала Гаухар Шандиева.

Ещё одна жительница Жанаозена, воспользовавшаяся программой - Шолпан Какабаева. Она выбрала работу по удобному графику и достойной зарплате в рамках программы.

- Я работаю продавцом в магазине мясопродуктов уже восемь месяцев. Четыре месяца проходила специальное обучение,сдав  экзамен, устроилась на эту работу. Я полностью довольна тем, чем сейчас занимаюсь. Более того, 95% моих коллег пришли на работу по программе «Жұмыс жасаймын». Поскольку в городе Жанаозен много безработных граждан, считаю этот проект отличной возможностью, - сказала Шолпан Какабаева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика