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Опубликовано: Вчера, 18:24

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Уровень преступности в Мангистау в этом году снизился на 20 процентов

В Мангистауской области стали меньше совершать преступления. В этом году уровень преступности здесь снизился на 20 процентов по сравнению с прошлым, 2022 годом. Этому, в частности, способствовала профилактическая работа, заявил на брифинге в Центре общественных коммуникаций прокурор Мангистауской области Руфат Куттыков.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
По информации главы надзорного ведомства, большое внимание было уделено раскрытию преступлений, связанных с наркотическими средствами.

- По инициативе прокуратуры создана межведомственная группа из опытных сотрудников, благодаря чему была проделана огромная работа. В частности, заблокированы 60 телеграм-каналов по распространению синтетических наркотиков, приостановлена деятельность четырех нарколабораторий. К уголовной ответственности привлечены 93 человека, а из незаконного оборота изъято 76 кг марихуаны, 21 кг опиума и 3 кг синтетических наркотиков, - рассказал Руфат Куттыков.

Он отметил, что акимат области поддержал предложение прокуратуры о закупке экспресс-тестов на синтетические наркотики в количестве 5 000 штук. Кроме того, центру судебной экспертизы Мангистауской области выделено 412 млн тенге на приобретение аппаратуры экстренного обнаружения синтетических наркотиков.

По словам прокурора, есть хорошие результаты и по другим преступлениям, где лепту внесла профилактика. Праворазъяснительная работа среди населения активно велась и ведётся, в том числе посредством социальных сетей, по профилактике мошенничества.

- В результате удалось снизить мошенничество на 42 процента, в том числе интернет-мошенничество - на 72 процента, - уточнил Руфат Куттыков.

По его данным, за указанный период государству возвращено имущество на сумму 1,5 млрд тенге, а также были отменены три незаконные закупки на 5 млрд тенге. Вместе с тем, возвращены государству 220 гектаров «золотых» участков общей стоимостью более 15 млрд тенге.

- За первую половину года мы защитили права 600 предпринимателей, обеспечив поступление на их счета около 900 млн тенге. Помимо этого, мерами прокурорского надзора задолженность по алиментам снижена до 43,3 млн тенге. 44 должника привлечены к административной ответственности, в отношении ещё 27 начато досудебное расследование, - проинформировал Руфат Куттыков.

Он добавил, что в текущем году стало больше проводиться встреч с населением. За полгода прокуроры приняли более 1100 человек.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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