Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров

Мангистауская ферма «Жеті лақ» представит Казахстан на международном конкурсе сыров Le Mondial du Fromage-2023. Это первый случай, когда казахстанцы получили аккредитацию от организаторов конкурса.Ферма «Жеті лақ» действует с 2020 года и находится в Тупкараганском районе в селе Акшукур. Предприниматели производят пастеризованное козье молоко, йогурты, кефир, творог, сметану и 12 видов сыров разного срока созревания.Ежемесячно семья Кобзевых производит 3,5 тонны молока в месяц. Ферма занимает 10 га земли, четыре из которых отведено под козоводство. Также на территории имеются склад кормов и молокоперерабатывающий цех.- В этом году мы выиграли государственный безвозмездный грант на 5 млн тенге, который будет направлен на развитие нашего производства. Также мы участвуем в программе «Ауыл аманаты». Достаточно сложно развивать сельхозпредприятие на свои деньги, радует, что государство уделяет внимание и поддержку сельхозпроизводителям. Важным событием для нас в этом году является участие в международном конкурсе сыров Mondial du Fromage-2023, где мы представим свои сыры. Стоит отметить, что впервые в истории Независимого Казахстана сыроделы будут представлять свою продукцию на мировом конкурсе сыров, - рассказала мастер-сыродел Александра Григолова.Глава региона Нурлан Ногаев отметил успех предприятия и большой потенциал у мангистауских сыроделов.- Казахстанские сыры, производимые в Мангистау, в скором времени могут стать ключевым драйвером развития отечественного экспорта. Я рад, что у вас появилась возможность представить нашу страну в конкурсе международного уровня. Желаю вам удачи и хочу отметить, что мы всегда готовы поддержать начинания предпринимателей, - отметил Нурлан Ногаев.Французский конкурс Le Mondial du Fromage пройдёт в сентябре в городе Тур. Конкурс молочных продуктов Mondial du Fromage — практически единственная площадка в Европе, где производители из любых стран могут представить свои творения на международном мероприятии высокого уровня.