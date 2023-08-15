Авария на «МАЭКе»: сотрудники предприятия работают в две смены на ремонтах энергоблоков

В данный момент силами специалистов ремонтного завода и ТЭС «МАЭК» ведутся круглосуточные работы по устранению причин аварии на энергоблоках.- Нами ведутся ремонтные работы на восстановлении щеточного аппарата энергоблока №3 и заканчиваются ремонтные работы на котлоагрегате энергоблока №1 ТЭС. На котлоагрегате были заменены участки правого соленого отсека, около 9-ти метров труб, работы там идут к завершающему этапу. Персонал станции и ремонтного завода делает все необходимое для того, чтобы ускорить восстановление энергоблоков, ремонтный персонал работает в две смены с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00, работают несколько бригад практически без перерывов на отдых, - доложил главный инженер ТЭС «МАЭК» Сергей Раков.В ходе посещения станции Нурлан Ногаев дал конкретные указания ответственным лицам и подчеркнул важность своевременного и качественного завершения запланированных работ по восстановлению энергоблоков.- От работы предприятия зависит жизнедеятельность всего населения области. Обеспечение энергетической безопасности региона связано с непрерывной и надёжной деятельностью комбината. Важно оперативно и качественно устранить аварию. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо предварительно оценивать риски и регулярно обслуживать оборудование по графику. Главная задача - обеспечить стабильность и надежность энергоснабжения. Мы понимаем, что это непросто, учитывая состояние оборудования, его физический износ, отсутствие резервных мощностей. Мы благодарны коллективу «МАЭК», сотрудники которого прикладывают максимум усилий для того чтобы оперативно устранять возникающие аварии, - сказал Нурлан Ногаев.Напомним, в соответствии с утвержденным графиком, в Мангистау временно ограничено использование электричества до конца недели. Это связано с ремонтами на энергоблоке №3, который находится в аварийном состоянии, и временной остановкой работы энергоблока ТЭС №1 на энергетическом комплексе «МАЭК».