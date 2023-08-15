Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Августа
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.55 KZT
  • €1 = 491.21 KZT
  • 1 RUB = 4.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:45

Просмотров: 200

Авария на «МАЭКе»: сотрудники предприятия работают в две смены на ремонтах энергоблоков

Глава региона Нурлан Ногаев, а также председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики республики Казахстан Сунгат Есимханов ознакомились с ходом проведения ремонтных работ на энергоблоке №3 и энергоблока №1 ТЭС. Сотрудники предприятия «МАЭК» работают в две смены над устранением причин вынужденных остановок энергоблоков, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В данный момент силами специалистов ремонтного завода и ТЭС «МАЭК» ведутся круглосуточные работы по устранению причин аварии на энергоблоках.

- Нами ведутся ремонтные работы на восстановлении щеточного аппарата энергоблока №3 и заканчиваются ремонтные работы на котлоагрегате энергоблока №1 ТЭС. На котлоагрегате были заменены участки правого соленого отсека, около 9-ти метров труб, работы там идут к завершающему этапу. Персонал станции и ремонтного завода делает все необходимое для того, чтобы ускорить восстановление энергоблоков, ремонтный персонал работает в две смены с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00, работают несколько бригад практически без перерывов на отдых, - доложил главный инженер ТЭС «МАЭК» Сергей Раков.

В ходе посещения станции Нурлан Ногаев дал конкретные указания ответственным лицам и подчеркнул важность своевременного и качественного завершения запланированных работ по восстановлению энергоблоков.

- От работы предприятия зависит жизнедеятельность всего населения области. Обеспечение энергетической безопасности региона связано с непрерывной и надёжной деятельностью комбината. Важно оперативно и качественно устранить аварию. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо предварительно оценивать риски и регулярно обслуживать оборудование по графику. Главная задача - обеспечить стабильность и надежность энергоснабжения. Мы понимаем, что это непросто, учитывая состояние оборудования, его физический износ, отсутствие резервных мощностей. Мы благодарны коллективу «МАЭК», сотрудники которого прикладывают максимум усилий для того чтобы оперативно устранять возникающие аварии, - сказал Нурлан Ногаев.

Напомним, в соответствии с утвержденным графиком, в Мангистау временно ограничено использование электричества до конца недели. Это связано с ремонтами на энергоблоке №3, который находится в аварийном состоянии, и временной остановкой работы энергоблока ТЭС №1 на энергетическом комплексе «МАЭК».





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика