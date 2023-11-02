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Опубликовано: Вчера, 15:13

Просмотров: 1852

Реконструкция тепловых сетей будет проведена в Актау

В Актау будет проведена реконструкция тепловых сетей с разделением города на 5 зон. Об этом на отчетной встрече с населением с участием акима области Нурлана Ногаева рассказал аким города Актау Улугбек Тналиев, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города
План по реконструкции тепловых сетей, разделяющий город на пять зон, следующий:

Зона 1 – мкр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6;
Зона 2 – мкр. 7, 8, 9, 14 и 15;
Зона 3 – мкр. 22, 23 и 24;
Зона 4 – мкр. 11, 12 и 13;
Зона 5 – мкр. 26, 27, 28, 28а и 29.

- Всего в городе Актау 438 километров тепловых сетей. Из них 72% изношены. Водопроводная сеть протяженностью 464 км также изношена на 88%. На данный момент ведется реконструкция системы теплоснабжения в трех микрорайонах города - 3а, 3б и в больничном городке, общей протяженностью 10,2 км. Завершение работ запланировано на следующий год, - сказал аким города.


В текущем году ведется строительство центрального теплового пункта и укладка трубопроводов общей протяженностью 4,3 км (Ø 355 мм) от второго центрального водоснабжающего узла до центрального теплового пункта. На данный момент уже закуплено все необходимое количество труб, построено 0,7 км трубопровода, проводятся земельные работы и строительство центрального теплового пункта (ЦТП).

Кроме того, в 31А микрорайоне проводятся работы по увеличению диаметра существующего теплопровода с целью увеличения тепловой мощности жилых домов и средней школы. Строительные работы планируется завершить до конца текущего года.



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Комментарии ( 3 )

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  • Iron man
 K_e_k_s (Посетители) Вчера, 23:59
Будет ли "Закрытая система" Горячего водоснабжения с контуром, отделенным от отопления?!
Это самый главный вопрос!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Галина63
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  • Ingul
  • синдбад
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  • Iron man
 jokerok (Посетители) Вчера, 16:43
- Всего в городе Актау 438 километров тепловых сетей. Из них 72% изношены. Водопроводная сеть протяженностью 464 км также изношена на 88%.

Неожиданно износились. Никто не ожидал.
Как снег зимой. Бац!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Галина63
  • Космос
  • Iron man
 GuF (Посетители) Вчера, 16:42
Отопительный сезон незаметно подкрался
 
 

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