Реконструкция тепловых сетей будет проведена в Актау

- Всего в городе Актау 438 километров тепловых сетей. Из них 72% изношены. Водопроводная сеть протяженностью 464 км также изношена на 88%. На данный момент ведется реконструкция системы теплоснабжения в трех микрорайонах города - 3а, 3б и в больничном городке, общей протяженностью 10,2 км. Завершение работ запланировано на следующий год, - сказал аким города.

План по реконструкции тепловых сетей, разделяющий город на пять зон, следующий:Зона 1 – мкр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6;Зона 2 – мкр. 7, 8, 9, 14 и 15;Зона 3 – мкр. 22, 23 и 24;Зона 4 – мкр. 11, 12 и 13;Зона 5 – мкр. 26, 27, 28, 28а и 29.В текущем году ведется строительство центрального теплового пункта и укладка трубопроводов общей протяженностью 4,3 км (Ø 355 мм) от второго центрального водоснабжающего узла до центрального теплового пункта. На данный момент уже закуплено все необходимое количество труб, построено 0,7 км трубопровода, проводятся земельные работы и строительство центрального теплового пункта (ЦТП).Кроме того, в 31А микрорайоне проводятся работы по увеличению диаметра существующего теплопровода с целью увеличения тепловой мощности жилых домов и средней школы. Строительные работы планируется завершить до конца текущего года.