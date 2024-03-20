Чиновники не произносят фамилию Назарбаевых из страха возвращения Старого Казахстана – Бапи

«Это значит, что мы еще не отошли далеко от Старого Казахстана. Влияние Старого Казахстана до сих остается в стране. И поэтому, как вы сказали, топ-чиновники или политическая элита, они дор сих пор настораживаются, боятся, что они завтра могут вернуться – не Назарбаев, так его люди. Поэтому у нас менталитет такой – рефлекс самосохранения, поэтому и боязнь», - сказал Бапи, отвечая на вопросы корреспондента КазТАГ в кулуарах мажилиса в среду.

«У тех, кто сейчас за рубежом, за кордоном, у них миллиарды, денег хватает. Есть у нас в стране, кто продается за деньги, позицию продает, интересы народа продает, интересы государства продает, поэтому они продажные люди, что с них взять», - сказал Бапи.

«В 2003 году (Назарбаева – КазТАГ), пользуясь своим влиянием, захватила действующий бизнес стоимостью $170 млн (по оценкам 2003 года) состоящий из семи нефтебаз и 96 АЗС. Для рейдерства она угрожала бывшим владельцам тюрьмой и физической расправой. Для убедительности своих угроз днем открыто похитила отца одного из совладельцев бизнеса в центре Алматы и, по словам свидетелей, в похищении, возможно, принимали работники силовых органов», - рассказали ранее бизнесмены.

Астана. 20 марта. КазТАГ – Алена Субботина. Чиновники не произносят фамилию членов семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева из страха возвращения Старого Казахстана, считает депутат мажилиса Ермурат Бапи.Также он дал оценку действиям лиц, пытающихся обелить представителей Старого Казахстана.Ранее член Национального курултая – политолог Данияр Ашимбаев написал о том, что негативные публикации про экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина и его брата-близнеца – бывшего сенатора Ерлана Нигматулина якобы могут носить заказной характер. Опрошенные КазТАГ пострадавшие от действий Нигматулиных расценили данный пост Ашимбаева как заказной. Бапи, комментируя публикацию Ашимбаева, тоже заявил о попытках обелить Нигматулиных.Отметим, что Ашимбаев является получателем премии мажилиса от рук Нурлана Нигматулина и благодарности экс-президента Нурсултана Назарбаева. Он также известен многочисленными комплиментарными публикациями в адрес представителей так называемого «Старого Казахстана».Нурлан Нигматулин ушел с поста спикера мажилиса 1 февраля 2022 года после январских событий – он возглавлял нижнюю палату парламента с 2016 года, причем, это было его второе председательство – до этого он был спикером мажилиса в 2012-2014 годы. В разные годы он возглавлял администрацию президента и был акимом Карагандинской области.Ерлан Нигматулин – брат-близнец Нурлана Нигматулина – тоже занимал депутатское кресло, причем, как в мажилисе, так и в сенате.В отношении обоих братьев неоднократно звучали и звучат обвинения в рейдерских захватах, возможной причастности к криминальным структурам и схемам, а также фабрикациям уголовных дел, однако оба брата до сих пор остаются на свободе.Напомним, 12 марта КазТАГ сообщал, что жители Астаны жалуются на горы мусора, за вывоз которого отвечает ТОО «Clean City NC», которое связывают с дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева – Алией Назарбаевой.Еще раньше – 28 февраля соучредитель ТОО «ТПК Азия» Нурлан Бимурзин сообщил о том, что он со своим партнером Мегдатом Калиевым стали жертвой рейдерской атаки со стороны Назарбаевой и Валентины Роговой – жены бывшего председателя Конституционного совета Игоря Рогова.14 марта генпрокуратура сообщила, что зарегистрировала заявление о рейдерстве со стороны Назарбаевой.Кроме того, известно, что до недавних пор не последнюю роль в ценообразовании железнодорожных билетов играла компания Instant Payments, которую связывают с дочерью экс-президента. Эта же компания тесно сотрудничала до январских событий 2022 года из нацкомпанией «Казахтелеком».20 сентября 2023 года депутат мажилиса от партии Amanat Ерлан Саиров обратил внимание прокуратуры на роль младшей дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева – Алии Назарбаевой в деле «Оператора РОП». Вскоре после январских событий – 18 января 2022 года была раскрыта вероятная схема вывода Алией Назарбаевой $312 млн из Казахстана. 19 января 2022 года «Оператор РОП» лишился права собирать утильсбор – эту компанию связывают с Алией Назарбаевой. Несмотря на громкое уголовное дело, дочь экс-президента не присутствовала на процессе даже в статусе свидетеля.12 марта КазТАГ сообщал, что жители Астаны жалуются на горы мусора, за вывоз которого отвечает ТОО «Clean City NC», которое связывают с Назарбаевой. При этом, 26 сентября 2023 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев утверждал, что компания Назарбаевой не занимается вывозом мусора, однако позже выяснилось, что данная информация члена кабмина не соответствует действительности. 12 марта 2024 года он выразил мнение, что нужно разобраться, почему вышло так, что он дезинформировал ранее общественность, заявив, что связываемая с Назарбаевой компания больше не занимается вывозом мусора.8 марта 2024 года КазТАГ сообщал, что государственное издание El.kz (является проектом АО «Qazcontent») поставило Назарбаеву в один ряд с выдающимися казахстанками, однако удалило материал после публикации агентства. Примечательно, что сразу же после январских событий 2022 года Алия Назарбаева, которую можно назвать одним из символов так называемого Старого Казахстана, опубликовала пост, в котором заявила, что пользуется некой поддержкой в Казахстане – опубликованный и затем удаленный материал госиздания El.kz может быть ярким тому свидетельством, как и распространенная ранее министром Нысанбаевым дезинформация.