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Ханболата Назарбаева оштрафовали за незаконную стройку

Просмотров:398 Опубликовано: Сегодня, 14:37
Ханболата Назарбаева оштрафовали за незаконную стройку
Ханболат Назарбаев и Данияр Кесикбаев
Сына Болата Назарбаева и Майры Курмангалиевой оштрафовали за незаконную стройку, сообщает Nege.Aqsha.

22-летний Ханболат Назарбаев затеял строительство торгово-развлекательного центра по проспекту Тәуелсіздік в Астане. Ранее на этом месте находилась гостиница с рестораном.


В феврале 2020 года земельный участок был передан сыну Болата Назарбаева по договору дарения, сразу после его дня рождения. Он снес комплекс и начал возводить на его месте ТРЦ без разрешения на строительство объекта и без предварительного уведомления.

За грубейшие нарушения норм земельного законодательства и законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Ханболата Назарбаева оштрафовали на 103 500 тенге и обязали снести незаконное строение.


Источник: azh.kz
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