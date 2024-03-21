Ханболата Назарбаева оштрафовали за незаконную стройку

22-летний Ханболат Назарбаев затеял строительство торгово-развлекательного центра по проспекту Тәуелсіздік в Астане. Ранее на этом месте находилась гостиница с рестораном.

За грубейшие нарушения норм земельного законодательства и законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Ханболата Назарбаева оштрафовали на 103 500 тенге и обязали снести незаконное строение.

Сына Болата Назарбаева и Майры Курмангалиевой оштрафовали за незаконную стройку, сообщает Nege.Aqsha.В феврале 2020 года земельный участок был передан сыну Болата Назарбаева по договору дарения, сразу после его дня рождения. Он снес комплекс и начал возводить на его месте ТРЦ без разрешения на строительство объекта и без предварительного уведомления.