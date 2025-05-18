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18.05.2025, 11:50

Минздрав сделал официальное заявление из-за ситуации с COVID-19 в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 663

Министерство здравоохранения Казахстана выступило с официальным заявлением относительно ситуации с коронавирусной инфекцией. Ведомство отметило, что эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной, сообщает Lada.kz

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Текущая ситуация по COVID-19

По данным Минздрава, с начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано 329 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Летальных исходов не зафиксировано. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости снизился в 3,7 раза. В среднем по республике в неделю фиксируется до 25 новых случаев COVID-19.

В больницах страны занятость инфекционных коек составляет 27%, реанимационных — 2%. В настоящее время с коронавирусной инфекцией стационарное лечение получают два пациента, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Вирус продолжает циркулировать

Согласно заявлению ведомства, в Казахстане продолжают циркулировать штаммы варианта Омикрон, который был впервые выявлен в 2022 году. Вариант Омикрон характеризуется легким течением заболевания и не требует госпитализации. Основные симптомы включают:

  • Насморк;

  • Боль в горле;

  • Кашель;

  • Поражение верхних дыхательных путей.

Рекомендации для граждан

Минздрав призвал казахстанцев соблюдать меры предосторожности в связи с ростом заболеваемости в других странах, таких как Гонконг и Сингапур. Ведомство рекомендует:

  • Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острых респираторных инфекций;

  • Часто мыть руки, особенно после контакта с больными людьми;

  • Регулярно проветривать помещения;

  • При появлении симптомов обращаться за медицинской помощью.

Ситуация за рубежом: COVID-19 вновь набирает обороты

Чиновники здравоохранения Гонконга сообщили о начале новой волны коронавируса. В марте 2025 года количество случаев заражения увеличилось на 1,7% и достигло 11,4%, что превысило показатели августа 2024 года.

Тем временем Китай обвинил США в распространении коронавируса. По заявлению официальных лиц, США несут ответственность за пандемию COVID-19. Эти обвинения вызвали широкий общественный резонанс и стали темой для обсуждения в международных СМИ.

 

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