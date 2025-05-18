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18.05.2025, 17:38

Казахский язык станет языком межнационального общения: что это значит для граждан?

Новости Казахстана 0 8 714

Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования Казахстана провел совещание, направленное на реализацию Концепции развития языковой политики на 2023-2029 годы. Основная цель – предотвращение языковой дискриминации и повышение статуса казахского языка, сообщает Lada.kz со ссылкой на azh.kz

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Обсуждение на уровне Министерства

В мероприятии приняли участие представители акиматов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, а также специалисты, ответственные за развитие языков в республике.

Корректировка нормативных актов

Глава Комитета языковой политики Ерболат Тлешов акцентировал внимание на изменениях в законодательстве, направленных на поддержку и продвижение государственного языка. Внесенные дополнения предполагают:

  • Усиление идеологической работы по популяризации казахского языка.

  • Расширение сферы его применения в разных сферах общественной жизни.

  • Активизацию информационно-пропагандистских мероприятий для формирования положительного имиджа языка.

Язык межнационального общения

Одной из ключевых задач совещания стало обсуждение мер по преобразованию казахского языка в язык межнационального общения. Это предполагает:

  • Проведение обучающих программ для представителей различных национальностей.

  • Введение казахского языка в качестве обязательного для изучения в образовательных учреждениях.

  • Создание единого информационного пространства для развития и поддержки государственного языка.

Перспективы реализации

Комитет намерен активизировать взаимодействие с региональными структурами и акиматами для эффективного внедрения новых норм. В ближайшее время ожидается запуск кампаний, направленных на повышение интереса к казахскому языку и укрепление его статуса как основного средства общения между народами Казахстана.

Таким образом, реализация программы станет важным этапом на пути к формированию единого языкового пространства, в котором казахский язык займет ключевую роль.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
Полностью согласен. Не хватало нам второй Украины
18.05.2025, 14:41
maksimsh
maksimsh
Деньги девать некуда??? Картошка 400 тенге...займитесь сельским хозяйством идиоты
18.05.2025, 13:31
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