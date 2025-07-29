В Казахстане официально разрешили менять криптовалюту на деньги

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Национальный банк Казахстана объявил о запуске пилотного проекта, позволяющего официально обменивать криптовалюту на деньги. Проект реализуется в рамках "регуляторной песочницы" — специального режима, призванного тестировать инновационные финансовые инструменты и сократить долю теневого оборота криптовалют в стране, сообщает Lada.kz .

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Новое постановление: правовая основа для цифровых экспериментов

Согласно заявлению Нацбанка, утверждено постановление, определяющее порядок запуска и завершения особого режима регулирования. Документ устанавливает правила работы регуляторной песочницы, включая:

требования к участникам;

процедуру подачи и рассмотрения документов;

условия реализации пилотных проектов;

принципы взаимодействия с цифровыми активами.

Кто может участвовать

В число участников проекта вошли:

банки второго уровня,

организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций,

платежные компании,

другие юридические лица-резиденты Казахстана.

Эти организации смогут апробировать работу с цифровыми активами в условиях реального рынка при минимальных регуляторных рисках.

Четыре направления цифрового тестирования

Первый этап пилотных проектов охватывает четыре ключевых направления:

1. Стейблкоины, привязанные к тенге

Будут протестированы так называемые "фиатные" стейблкоины — цифровые активы, обеспеченные реальными деньгами. Их внедрение направлено на повышение привлекательности расчетов в тенге и может стать альтернативой популярным долларовым аналогам.

2. Токенизация недвижимости

Проект предусматривает выпуск цифровых токенов, подтверждающих права на объекты недвижимости. Это создаст новые возможности для девелоперов по привлечению инвестиций и расширит доступ розничных инвесторов к коммерческой недвижимости.

3. Токенизация активов реального сектора

Цифровизация долей участия в уставном капитале компаний и прав требований по коммерческой задолженности. Такой подход обеспечит доступ к инвестициям в реальный сектор экономики и поможет компаниям привлекать оборотный капитал.

4. Обмен криптовалют на деньги

Впервые в Казахстане будет протестирован механизм прямого обмена необеспеченных цифровых активов (например, биткойна) на тенге. Это поможет оценить потенциальные риски и выработать подходы к регулированию криптовалютного рынка.

Борьба с "серым" крипторынком

Главная цель нововведения — создать легальную, прозрачную и безопасную среду для операций с цифровыми активами. Национальный банк подчеркивает, что вывод криптоинвесторов из "серой зоны" позволит сократить объем нелегального оборота криптовалют и усилить контроль над движением финансов внутри страны.