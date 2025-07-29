В Казахстане официально разрешили менять криптовалюту на деньги

Национальный банк Казахстана объявил о запуске пилотного проекта, позволяющего официально обменивать криптовалюту на деньги. Проект реализуется в рамках "регуляторной песочницы" — специального режима, призванного тестировать инновационные финансовые инструменты и сократить долю теневого оборота криптовалют в стране, сообщает Lada.kz.
Согласно заявлению Нацбанка, утверждено постановление, определяющее порядок запуска и завершения особого режима регулирования. Документ устанавливает правила работы регуляторной песочницы, включая:
требования к участникам;
процедуру подачи и рассмотрения документов;
условия реализации пилотных проектов;
принципы взаимодействия с цифровыми активами.
В число участников проекта вошли:
банки второго уровня,
организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций,
платежные компании,
другие юридические лица-резиденты Казахстана.
Эти организации смогут апробировать работу с цифровыми активами в условиях реального рынка при минимальных регуляторных рисках.
Первый этап пилотных проектов охватывает четыре ключевых направления:
Будут протестированы так называемые "фиатные" стейблкоины — цифровые активы, обеспеченные реальными деньгами. Их внедрение направлено на повышение привлекательности расчетов в тенге и может стать альтернативой популярным долларовым аналогам.
Проект предусматривает выпуск цифровых токенов, подтверждающих права на объекты недвижимости. Это создаст новые возможности для девелоперов по привлечению инвестиций и расширит доступ розничных инвесторов к коммерческой недвижимости.
Цифровизация долей участия в уставном капитале компаний и прав требований по коммерческой задолженности. Такой подход обеспечит доступ к инвестициям в реальный сектор экономики и поможет компаниям привлекать оборотный капитал.
Впервые в Казахстане будет протестирован механизм прямого обмена необеспеченных цифровых активов (например, биткойна) на тенге. Это поможет оценить потенциальные риски и выработать подходы к регулированию криптовалютного рынка.
Главная цель нововведения — создать легальную, прозрачную и безопасную среду для операций с цифровыми активами. Национальный банк подчеркивает, что вывод криптоинвесторов из "серой зоны" позволит сократить объем нелегального оборота криптовалют и усилить контроль над движением финансов внутри страны.
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