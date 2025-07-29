18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.45
631.17
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.07.2025, 20:09

В Казахстане официально разрешили менять криптовалюту на деньги

Новости Казахстана 0 957

Национальный банк Казахстана объявил о запуске пилотного проекта, позволяющего официально обменивать криптовалюту на деньги. Проект реализуется в рамках "регуляторной песочницы" — специального режима, призванного тестировать инновационные финансовые инструменты и сократить долю теневого оборота криптовалют в стране, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Новое постановление: правовая основа для цифровых экспериментов

Согласно заявлению Нацбанка, утверждено постановление, определяющее порядок запуска и завершения особого режима регулирования. Документ устанавливает правила работы регуляторной песочницы, включая:

  • требования к участникам;

  • процедуру подачи и рассмотрения документов;

  • условия реализации пилотных проектов;

  • принципы взаимодействия с цифровыми активами.

Кто может участвовать

В число участников проекта вошли:

  • банки второго уровня,

  • организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций,

  • платежные компании,

  • другие юридические лица-резиденты Казахстана.

Эти организации смогут апробировать работу с цифровыми активами в условиях реального рынка при минимальных регуляторных рисках.

Четыре направления цифрового тестирования

Первый этап пилотных проектов охватывает четыре ключевых направления:

1. Стейблкоины, привязанные к тенге

Будут протестированы так называемые "фиатные" стейблкоины — цифровые активы, обеспеченные реальными деньгами. Их внедрение направлено на повышение привлекательности расчетов в тенге и может стать альтернативой популярным долларовым аналогам.

2. Токенизация недвижимости

Проект предусматривает выпуск цифровых токенов, подтверждающих права на объекты недвижимости. Это создаст новые возможности для девелоперов по привлечению инвестиций и расширит доступ розничных инвесторов к коммерческой недвижимости.

3. Токенизация активов реального сектора

Цифровизация долей участия в уставном капитале компаний и прав требований по коммерческой задолженности. Такой подход обеспечит доступ к инвестициям в реальный сектор экономики и поможет компаниям привлекать оборотный капитал.

4. Обмен криптовалют на деньги

Впервые в Казахстане будет протестирован механизм прямого обмена необеспеченных цифровых активов (например, биткойна) на тенге. Это поможет оценить потенциальные риски и выработать подходы к регулированию криптовалютного рынка.

Борьба с "серым" крипторынком

Главная цель нововведения — создать легальную, прозрачную и безопасную среду для операций с цифровыми активами. Национальный банк подчеркивает, что вывод криптоинвесторов из "серой зоны" позволит сократить объем нелегального оборота криптовалют и усилить контроль над движением финансов внутри страны.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…