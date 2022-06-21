Меры по поддержке социального бизнеса и потенциал краудинвестинга обсудили на Business WIRE Forum

«На сегодняшний день в сфере МСБ у нас трудятся 130000 человек, это самое большое направление, где трудоспособное население занято. По результатам 2021 года выпуск продукции МСБ составил 3,7 триллиона тенге, это выше, чем во всех регионах, не считая Нур-Султана и Алматы. Доля ВВП МСБ за последние три года по региону выросла с 19 до 23,5%. Каждый год количество зарегистрированных предприятий растёт на 7-8%. Мы видим эти показатели благодаря государственным программам, поддержке местного и регионального управления, а также таких организаций, как ЕБРР и Шелл Казахстан», - отметил Нурбол Джанабеков.

«В 2021 году компания Шелл приняла новую стратегию развития бизнеса, которая называется «Энергия прогресса» с целью дальнейшей декарбонизации и предоставления устойчивых источников энергии, и соответственно наши социальные проекты отражают цели этой стратегии. Поэтому наша программа «Shell LiveWIRE» ставит перед собой целью не только развивать бизнес в регионах присутствия Шелл, но развивать устойчивый и социально ответственный бизнес. Поэтому в программе присутствуют компоненты «зеленого» бизнеса, цифровизации и инклюзивного предпринимательства», - сказала директор по корпоративным связям Шелл Казахстан Айгуль Барменкулова.

«Социальное предпринимательство - это новое явление в Казахстане, но набирает большую популярность среди гражданского сектора. 1 января 2022 года вступил в силу закон о социальном предпринимательстве, который инициировал глава государства. В данное время в РК, по неофициальным данным, порядка 600 социальных предпринимателей, 83% сосредоточены в городах. Вступивший в силу закон о социальном предпринимательстве должен положительным образом сказаться на развитии нового тренда. Считаю, что в Казахстане наступает новая эра, эра социальных проектов», - отметил известный социальный предприниматель, основатель социальной мастерской GreenTAL Эмин Аскеров.

«Краудфандинг и краудинвестинг является новым инструментов не только для Казахстана, но и для всего Азиатского рынка. Поэтому видится большой потенциал для рынка Казахстана в обозримом будущем. В 2019 и 2020 годах на рынке Азии объём альтернативного финансирования составил около 19 млрд долларов. Это на 38% больше, чем общий объём, зарегистрированный с 2013 по 2018 год. Потенциал рынка растёт из года в год экспоненциально, считаю, что краудинвестинг даст новый толчок развитию экономики и инвестклимату внутри Казахстана и Азии», - сказал продакт-директор частной инвестиционной платформы для инвесторов GoCrowd Жандос Акылбек.

Нурбол Джанабеков, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области, подчеркнул важность проведения подобных проектов для предпринимателей Западного Казахстана:Программа «Shell LiveWIRE» признана одной из ведущих программ развития МСБ в западных регионах Казахстана, направленной на поддержку диверсификации экономики страны и местного содержания для регионального социально-экономического роста. За годы реализации программы было охвачено более 2000 бенефициаров и создано 600 рабочих мест. Важно отметить, что, предприниматели, прошедшие обучение в рамках одной из программ Shell LiveWIRE, также могут получить грант на консалтинговые услуги в размере до 75 процентов от стоимости услуг.Одной из главных тем форума стало социальное предпринимательство, которое уже сегодня набирает большую популярность в Казахстане.Ещё одной не менее актуальной темой стало привлечение инвестиций для малого и среднего бизнеса. К слову, по данным Бюро национальной статистики в Казахстане по состоянию на 1 января текущего года зарегистрировано 1 694 672 субъекта малого и среднего предпринимательства.Business Wire Forum собрал онлайн начинающих предпринимателей со всего Казахстана. Форум стал стартом образовательного проекта по поддержке предпринимателей Business Bilim. Проект продолжит работу в новом сезоне.