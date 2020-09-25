Увеличение тарифа на электроэнергию — это вынужденная мера - МАЭК

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Как рассказал Кинис Ураков, при прежнем тарифе предприятие не только не окупало своих затрат, но и работало в убыток, так как цены на материалы, запасные части, оборудование и услуги растут ежегодно.



- Такое положение негативно отразилось на состоянии финансово-хозяйственной деятельности товарищества и повлекло убытки по результату за 2019 год. В связи со сложившимися обстоятельствами стабильная работа комбината, обеспечивающего всю Мангистаускую область электроэнергией, оказалась под сомнением: дефицит оборотных средств влечет за собой снижение выработки продукции и ограничение потребителей в энергоресурсах, - сообщил Ураков К.Н. В регионе ТОО «МАЭК-Казатомпром» всегда было и остается крупным градообразующим предприятием, производящим не только электрическую энергию и тепло, но и питьевую, горячую и техническую воды. Малейший сбой в работе комбината мгновенно отражается как на производственных предприятиях, так и на населении. Мы близко подошли к повторению ситуации, которая была в начале 90-х годов: веерные отключения электроэнергии, подача питьевой воды строго по графику, отсутствие воды в жилых домах на верхних этажах… В то время оборудование работало в буквальном смысле на износ. Из-за отсутствия средств не было возможности проводить не только плановые, но и аварийные ремонты, не выплачивалась заработная плата работникам предприятия. Да, МАЭК прошел через те нелегкие испытания, и я уверен, что никто не хочет, чтобы они вновь повторились.



Увеличение тарифов в 2020 году на услуги системного оператора АО «KEGOC» составило в среднем 20 процентов по сравнению с 2019 годом. Объем покупаемой электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) увеличился на 17 процентов, с одновременным увеличением тарифа, что составило прирост 19 процентов в денежном выражении. Хочется отметить, что с ежегодным ростом производства «зеленой» электроэнергии, объем покупаемой энергопроизводителями ВИЭ будет только увеличиваться, что напрямую отразится на уровне затрат ЭПО.



Ураков К.Н. подчеркнул, что выработка электроэнергии производится на оборудовании комбинированного типа с одновременным производством электрической и тепловой энергии, и тарифы, утвержденные уполномоченным органом на тепловую энергию, не покрывают затрат на ее производство. За 2019 год убыток МАЭК от производства теплоэнергии составил 1,7 млрд тенге.



Введение механизма рынка мощности предусматривает постоянное поддержание готовности основного энергетического оборудования в горячем резерве и соответственно увеличивает удельный расход топлива на единицу выпускаемой продукции, что прямо пропорционально общему потреблению основного топлива – природного газа, который занимает более 50 процентов в тарифе.



- Повышение тарифа – вынужденная мера, без которой нормальная работа Мангистауского энергетического комбината была бы под вопросом. Предельный тариф на производство электрической энергии ТОО «МАЭК-Казатомпром» увеличился с 12,12 до 13,10 тенге за 1 кВтч без учета НДС, то есть на 0,98 тенге за 1 кВтч или на 8 процентов, из них услуги системного оператора составили 0,079 тенге за 1 кВтч; услуги ВИЭ – 0,5 тенге за 1 кВтч; 0,401 тенге за 1 кВтч – ремонты основного генерирующего оборудования. При потреблении электрической энергии среднестатистической семьей, проживающей в Мангистауской области, в объеме 200 – 250 кВт в месяц, общий чек на оплату электроэнергии увеличится на 196 – 245 тенге без учета НДС и цены до конечного потребителя. Чтобы бесперебойно снабжать потребителей продукцией, предприятию необходимо поддерживать работоспособность наших электростанций: своевременно проводить техническое обслуживание и плановый ремонт оборудования, - рассказал генеральный директор ТОО «МАЭК - Казатомпром». - Средства, поступающие от реализации электроэнергии, по измененному с 1 июля тарифу, используются исключительно на своевременное проведение ремонтов основного и вспомогательного оборудования, участвующего в производстве энергоресурсов. Подготовка к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону проведена своевременно и в полном объеме. В настоящее время на комбинате трудятся более 3,5 тысяч человек, каждый из которых всей душой болеет за наше производство. Не зря в народе МАЭК называют сердцем Мангистау, и мы делаем все возможное, а порой и невозможное для того, чтобы это сердце билось, работало и согревало светом и теплом всех жителей нашей области.



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