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03.02.2025, 17:35

Внучка Бориса Ельцина рассказала, что тяготило ее бабушку Наину в браке с первым российским президентом

Новости Мира 0 814

22-летняя внучка первого российского президента Бориса Ельцина Мария Юмашева призналась, что ее бабушка была вовсе не в восторге, когда ей пришлось стать первой леди страны. Дело в том, что Наина Ельцина никогда не хотела публичной жизни, передает hibiny.ru

Фото: Kremlin.ru
Фото: Kremlin.ru

Юмашева раскрыла и информацию, какой день в жизни ее бабушки стал самым счастливым. Оказывается, речь идет об объявлении, что Ельцин слагает с себя полномочия главы России. Это произошло 31 декабря 1999 года, после чего власть перешла к Владимиру Путину.

«Она выходила замуж за строителя. Да, самого красивого, статного, видного парня факультета. Отверг всех влюбленных в него подружек-студенток и выбрал ее. А она хотела спокойной семейной жизни рядом с любимым человеком», — поделилась подробностями внучка Ельцина.

Время президентства мужа для Наины Ельциной было неспокойным. Она каждый день видела, какой груз ответственности лежит на плечах мужа. Но при этом супруга не лезла с советами, оставаясь в стороне от политических вопросов, касавшихся судеб миллионов россиян.

Мыслей уйти из-за нежеланной роли первой леди и изменивших семейную жизнь обстоятельств у Наины Ельциной никогда не возникало, добавила ее внучка. День за днем на протяжении президентства Бориса Ельцина она оказывала мужу поддержку в трудные минуты.

«Все эти годы бабушка была рядом с ним, все переживания дедушки, все его болезни брала на себя», — поделилась воспоминаниями внучка Ельцина.

Мария Юмашева отметила, что после ухода в отставку с поста лидера РФ ее дедушка стал выглядеть значительно лучше. Положительные перемены она отмечала и в бабушке. Они как будто стали моложе, пишет портал «СтарХит».

Справка: Борис Ельцин умер в апреле 2007 года в возрасте 76 лет. У первого российского президента остановилось сердце. За 12 дней до кончины политик был госпитализирован. Наина Ельцина тяжело переживала смерть мужа. Сейчас ей 92 года.

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