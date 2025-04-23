Самый богатый грузин на планете: наследие Зураба Церетели

22 апреля 2025 года на 92-м году жизни ушёл из жизни Зураб Церетели — знаменитый российский скульптор и художник-монументалист, чьи произведения стали неотъемлемой частью городского ландшафта Москвы. Помимо огромного творческого наследия, Церетели оставил и значительное материальное состояние, которое его семья вскоре разделит, сообщает Lada.kz со ссылкой на Life.ru
Зураб Церетели оставил миру более 5000 произведений в различных формах искусства: живописи, графике, скульптуре, фресках, мозаиках и панно. Наибольшую популярность среди москвичей и туристов получили его монументальные работы, такие как:
Памятник Петру I на Москве-реке у парка «Музеон»
Монумент Победы и статуя Георгия Победоносца на Поклонной горе
Фонтанный комплекс «Герои сказок» на Манежной площади
Памятник Шарлю де Голлю у гостиницы «Космос»
«Дерево сказок» в Московском зоопарке
Кроме того, Церетели был тесно связан с воссозданием храма Христа Спасителя в Москве, что стало важным вкладом в архитектурное наследие столицы.
Считается, что Церетели был одним из самых богатых грузин, что подтверждается оценками его состояния. В 2007 году грузинское издание The Georgian Times оценило его богатство в 2 миллиарда долларов, назвав его самым богатым грузином на планете.
Церетели не скрывал свою любовь к роскоши. Он жил в престижных районах Москвы, где имел несколько объектов недвижимости:
Музей-мастерская на Большой Грузинской улице
Галерея искусств на Пречистенке, в самом центре Москвы
Дом-музей в Подмосковье, где скульптор провёл последние годы своей жизни
Также его связывали с рядом коммерческих объектов, таких как кафе «Март» и крупный торговый центр в центре Москвы, а также аффилированными с ними компаниями, доходы которых оценивались в полмиллиарда рублей.
Церетели оставил за собой шикарную квартиру на Большой Якиманке в Москве, в одном из самых дорогих районов города. Его жилище — это объединённые в одно пространство две квартиры общей площадью более 230 квадратных метров. Оценочная стоимость недвижимости превышает 177 миллионов рублей.
Кроме того, скульптор обладал внушительным автопарком, в который входили Mercedes S-класса, Lexus LX570 и два Rolls Royce: Wraith и Phantom.
У Церетели осталась семья, включая его дочь Елену и приёмных дочерей Людмилу и Татьяну. Его вторая супруга, Татьяна Кочемасова, не считается наследницей по закону. В случае отсутствия завещания наследование будет происходить в соответствии с очередностью, установленной законодательством: сначала — родители и супруги, затем дети.
Церетели не обошёлся без скандалов, связанных с его деятельностью. Один из самых громких инцидентов произошёл с участком земли в Нижних Мнёвниках, который был выделен ему в 1994 году для строительства парка. Однако вместо обещанного детского парка на территории возникли ресторан, рынок, байкерский клуб и даже свалка. В итоге, после долгих разбирательств в 2007 году, участок был забран у скульптора.
Церетели также не раз попадал в судебные хроники из-за долгов по аренде. В 2019 и 2022 годах ему пришлось выплачивать значительные суммы в качестве компенсации за задолженности.
Зураб Церетели оставил яркий след в искусстве и культуре, а также значительное материальное наследие. В ближайшие месяцы его семья займется разделом его недвижимости и состояния, а также разбирательствами по оставшимся юридическим вопросам.
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