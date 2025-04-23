Самый богатый грузин на планете: наследие Зураба Церетели

22 апреля 2025 года на 92-м году жизни ушёл из жизни Зураб Церетели — знаменитый российский скульптор и художник-монументалист, чьи произведения стали неотъемлемой частью городского ландшафта Москвы. Помимо огромного творческого наследия, Церетели оставил и значительное материальное состояние, которое его семья вскоре разделит, сообщает Lada.kz со ссылкой на Life.ru

Скульптор Зураб Церетели жил в роскоши. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Владимир Гердо, Владимир Смирнов

Наследие в искусстве: 5000 произведений на счету

Зураб Церетели оставил миру более 5000 произведений в различных формах искусства: живописи, графике, скульптуре, фресках, мозаиках и панно. Наибольшую популярность среди москвичей и туристов получили его монументальные работы, такие как:

Памятник Петру I на Москве-реке у парка «Музеон»

Монумент Победы и статуя Георгия Победоносца на Поклонной горе

Фонтанный комплекс «Герои сказок» на Манежной площади

Памятник Шарлю де Голлю у гостиницы «Космос»

«Дерево сказок» в Московском зоопарке

Кроме того, Церетели был тесно связан с воссозданием храма Христа Спасителя в Москве, что стало важным вкладом в архитектурное наследие столицы.

Жизнь в роскоши: как жил Церетели

Считается, что Церетели был одним из самых богатых грузин, что подтверждается оценками его состояния. В 2007 году грузинское издание The Georgian Times оценило его богатство в 2 миллиарда долларов, назвав его самым богатым грузином на планете.

Церетели не скрывал свою любовь к роскоши. Он жил в престижных районах Москвы, где имел несколько объектов недвижимости:

Музей-мастерская на Большой Грузинской улице

Галерея искусств на Пречистенке, в самом центре Москвы

Дом-музей в Подмосковье, где скульптор провёл последние годы своей жизни

Также его связывали с рядом коммерческих объектов, таких как кафе «Март» и крупный торговый центр в центре Москвы, а также аффилированными с ними компаниями, доходы которых оценивались в полмиллиарда рублей.

Недвижимость и автопарк: дорогие удовольствия

Церетели оставил за собой шикарную квартиру на Большой Якиманке в Москве, в одном из самых дорогих районов города. Его жилище — это объединённые в одно пространство две квартиры общей площадью более 230 квадратных метров. Оценочная стоимость недвижимости превышает 177 миллионов рублей.

Кроме того, скульптор обладал внушительным автопарком, в который входили Mercedes S-класса, Lexus LX570 и два Rolls Royce: Wraith и Phantom.

Семейное наследство: кто останется с состоянием?

У Церетели осталась семья, включая его дочь Елену и приёмных дочерей Людмилу и Татьяну. Его вторая супруга, Татьяна Кочемасова, не считается наследницей по закону. В случае отсутствия завещания наследование будет происходить в соответствии с очередностью, установленной законодательством: сначала — родители и супруги, затем дети.

Скандалы и судебные разбирательства

Церетели не обошёлся без скандалов, связанных с его деятельностью. Один из самых громких инцидентов произошёл с участком земли в Нижних Мнёвниках, который был выделен ему в 1994 году для строительства парка. Однако вместо обещанного детского парка на территории возникли ресторан, рынок, байкерский клуб и даже свалка. В итоге, после долгих разбирательств в 2007 году, участок был забран у скульптора.

Церетели также не раз попадал в судебные хроники из-за долгов по аренде. В 2019 и 2022 годах ему пришлось выплачивать значительные суммы в качестве компенсации за задолженности.

Заключение: наследие и посмертные суды

Зураб Церетели оставил яркий след в искусстве и культуре, а также значительное материальное наследие. В ближайшие месяцы его семья займется разделом его недвижимости и состояния, а также разбирательствами по оставшимся юридическим вопросам.