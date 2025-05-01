Ксения Собчак о возвращении Козловского: «Это битва покровителей»

Журналистка Ксения Собчак высказалась в своем Telegram-канале о возвращении актера Данилы Козловского к работе в России. По мнению телеведущей, возвращение артиста стало возможным благодаря вмешательству «влиятельного покровителя», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газет.Ru

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Журналистка прокомментировала возвращение актера Данилы Козловского на российскую сцену и сравнила его ситуацию с Ивана Урганта

«Рада за Даню, что его не смогли отменить. Видимо, позвонили куда надо», — написала Собчак.

Ургант и Козловский — «два исхода»

Собчак провела параллель между судьбами двух известных артистов — Ивана Урганта и Данилы Козловского. Оба оказались под давлением за выражение антивоенной позиции, однако реакция на них была разной:

Ургант, напомним, ограничился публикацией черного квадрата в соцсетях;

Козловский, по словам Собчак, позволял себе куда более жесткие высказывания.

Тем не менее именно Козловский первым получил возможность вернуться к публичной деятельности. Это, по мнению журналистки, говорит не о переменах в правилах, а о «битве покровителей».

Козловский возвращается на сцену

24 апреля стало известно, что Данила Козловский выступит с моноспектаклем FRANK в Театре Эстрады в Москве. Премьера назначена на 20 июня. Это будет первое выступление актера в России после продолжительной паузы, связанной с публичными обвинениями.

Конфликт с Бородиным

Ранее артист оказался в центре скандала: глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинял Козловского в дискредитации российской армии и даже в экстремизме. Эти обвинения фактически поставили крест на участии актера в публичных проектах внутри страны.

Теперь же, по словам Собчак, ситуация изменилась — и это, по всей видимости, не следствие институциональных решений, а результат чьей-то закулисной поддержки.