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14.07.2025, 19:57

Писателю Борису Акунину грозит 18 лет лишения свободы

Новости Мира 0 760

Российская прокуратура потребовала назначить писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) наказание в виде 18 лет лишения свободы. Согласно предложенному обвинением сценарию, первые четыре года он должен провести в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Медиазона», передает Lada.kz. 

Фото: yahoo.com
Фото: yahoo.com

Также прокурор Наталья Макарова настаивает на назначении дополнительного наказания — штрафа в размере 400 тысяч рублей и пятилетнего запрета на администрирование интернет-ресурсов после выхода на свободу.

Три статьи УК и Telegram-пост как доказательство

Писатель обвиняется сразу по трём статьям Уголовного кодекса России:

  • Содействие террористической деятельности;

  • Оправдание терроризма;

  • Нарушение обязанностей "иностранного агента", включая публикации без соответствующей маркировки в соцсетях.

Одним из ключевых эпизодов обвинения стал пост в Telegram от 18 февраля 2024 года, в котором писатель заявил, что поддерживает «революцию». Именно это сообщение расценено как оправдание терроризма. Кроме того, в обвинении фигурирует разговор с пранкерами, в котором Акунин высказал критическую позицию по поводу войны в Украине — это сочли содействием терроризму.

Кто такой Борис Акунин

Борис Акунин — широко известный литературный псевдоним Григория Чхартишвили. Он приобрёл популярность благодаря серии детективных романов об Эрасте Фандорине, а также историко-художественным произведениям. Его книги изданы многомиллионными тиражами и переведены на десятки языков.

С 2014 года писатель проживает за пределами России. Он неоднократно критиковал российские власти и высказывался против действий Кремля, особенно в контексте конфликта с Украиной.

«Иноагент», розыск и заочный арест

12 января 2024 года Минюст России включил Бориса Акунина в список иностранных агентов. Спустя две недели, 27 января, он был объявлен в розыск. 6 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя.

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