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ЛАДА.kz » Кинотеатры

Жалын 3D Актау

Просмотров:45 Опубликовано: Сегодня, 11:27
г. Актау, 14 микрорайон, ТРК "Астана"
Телефоны - +7 778 778 88 00, +7 7292 315124, +7 7292 315126
Время Формат Язык Взрослый Детский Студент. VIP
Близнецы
Ограничение до 16 лет
Подробнее о фильме
23:45
 - - 1200 - 1100 5000
Гудбай, мой бай
Ограничение до 14 лет
Подробнее о фильме
22:05
 - - 1200 - 1100 5000
Загадай желание
Ограничение до 14 лет
Подробнее о фильме
10:30
 - - 600 400 500 2000
11:45
 - - 600 400 500 -
18:50
 - - 1000 800 900 4000
Идеальная западня
Ограничение до 16 лет
Подробнее о фильме
20:25
 - - 1100 - 1000 4500
22:15
 - - 1200 - 1100 -
Ральф против интернета
Ограничение до 12 лет
Подробнее о фильме
10:00
 - каз 600 400 500 -
12:00
 - - 600 400 500 2000
13:20
 - - 700 500 600 -
18:45
 - - 1000 800 900 -
Робин Гуд: Начало
Ограничение до 14 лет
Подробнее о фильме
15:10
 - - 800 600 700 -
23:55
 - - 1200 - 1100 -
Щелкунчик и четыре королевства
Ограничение до 12 лет
Подробнее о фильме
13:50
 - - 700 500 600 2500
15:30
 - - 800 600 700 3000
17:05
 - каз 900 700 800 -
17:10
 - - 900 700 800 3500
20:35
 - - 1100 - 1000 -
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