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ЛАДА.kz » Кинотеатры

Юность 3D

Просмотров:45 Опубликовано: Сегодня, 11:32
г. Актау, 11 микрорайон, торговый центр "Юность"
Телефоны - +7 7292 31 21 47, +7 702 114 27 77
Время Формат Язык Взрослый Детский Студент. VIP
Всё или ничего
Ограничение до 16 лет
Подробнее о фильме
10:00
 - - 700 500 600 -
22:00
 - - 1000 - 900 -
Загадай желание
Ограничение до 14 лет
Подробнее о фильме
16:50
 - - 800 500 700 -
20:10
 - - 900 - 800 -
Ральф против интернета
Ограничение до 12 лет
Подробнее о фильме
11:30
 - каз 700 500 600 -
15:00
 - - 800 500 700 -
Щелкунчик и четыре королевства
Ограничение до 12 лет
Подробнее о фильме
13:20
 - каз 800 500 700 -
18:30
 - - 800 500 700 -
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