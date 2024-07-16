Жители Актау просят продлить маршруты до отдаленных баз отдыха

В редакцию lada.kz обратились жители города с просьбой узнать, когда маршрутные автобусы будут курсировать до базы отдыха «Бриз», где уже оборудованы остановки. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог поделились планами.

фото из архива Лады

Посетители баз отдыха были рады, увидев вдоль трассы за городом автобусные остановки. В городской администрации сообщили о продлении маршрута №6, однако, далеко не все базы отдыха «охвачены» новым маршрутом, несмотря на то, что остановки для них уже сделаны.

«Можно, пожалуйста, поднять наболевший для нас вопрос, мы живём на базе. По дороге к нам сделали остановки, по-моему, до базы «Бриз», может быть, и дальше. Тем не менее, автобус ходит только до «Tree of life» и обратно. Хотим узнать, когда маршрут продлят?», - спрашивают жители.

В актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в настоящее время планов о продлении маршрута у них нет.

«Так как там дорога находится на стадии строительства, мы пока не рассматриваем вариант продления маршрута», - сообщили в акимате.

Напомним, автобус №6 курсирует ежедневно - от аэропорта, вдоль побережья, через Актау, мимо Теплого пляжа и до базы отдыха Tree of life. Отследить прибытие можно по мобильному приложению infobus.