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01.08.2024, 15:19

Крупную партию контрабандных сигарет обнаружили в морском порту Актау

Новости Актау 0 228 Александр Рыжих

Инспекционно-досмотровый комплекс мероприятий позволил обнаружить крупную партию контрабандных сигарет из Ирана в морпорту Актау. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото предоставлено департаментом государственных доходов по Мангистауской области
Фото предоставлено департаментом государственных доходов по Мангистауской области

Крупную партию контрабандных сигарет из Ирана нашли в морском порту Актау сегодня, 1 августа.

В грузовом контейнере прибывшего из Исламской Республики Иран обнаружили сигареты, которые были оформлены под видом товара «Мусорное ведро». 

На данный момент проводится таможенный досмотр объекта транспортировки.

- Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК) в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, - добавили в департаменте госдоходов.  

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Сырой сайт или взломанный,копирует комменты
01.08.2024, 10:45
Raiders
Raiders
Неплохое такое ведро. Я так понимаю случайно перевернулось.А вообще такое сплошь и рядом твориться,и пока,что не сделаем так оно и будет продолжаться...
01.08.2024, 10:38
Raiders
Raiders
Неплохое такое ведро. Я так понимаю случайно перевернулось.А вообще такое сплошь и рядом твориться,и пока,что не сделаем так оно и будет продолжаться...
01.08.2024, 10:38
Raiders
Raiders
Неплохое такое ведро. Я так понимаю случайно перевернулось.А вообще такое сплошь и рядом твориться,и пока,что не сделаем так оно и будет продолжаться...
01.08.2024, 10:38
Raiders
Raiders
Неплохое такое ведро. Я так понимаю случайно перевернулось.А вообще такое сплошь и рядом твориться,и пока,что не сделаем так оно и будет продолжаться...
01.08.2024, 10:38
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