Крупную партию контрабандных сигарет обнаружили в морском порту Актау

Инспекционно-досмотровый комплекс мероприятий позволил обнаружить крупную партию контрабандных сигарет из Ирана в морпорту Актау. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото предоставлено департаментом государственных доходов по Мангистауской области

Крупную партию контрабандных сигарет из Ирана нашли в морском порту Актау сегодня, 1 августа.

В грузовом контейнере прибывшего из Исламской Республики Иран обнаружили сигареты, которые были оформлены под видом товара «Мусорное ведро».

На данный момент проводится таможенный досмотр объекта транспортировки.