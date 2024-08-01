Крупную партию контрабандных сигарет обнаружили в морском порту Актау

Инспекционно-досмотровый комплекс мероприятий позволил обнаружить крупную партию контрабандных сигарет из Ирана в морпорту Актау. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Крупную партию контрабандных сигарет из Ирана нашли в морском порту Актау сегодня, 1 августа.
В грузовом контейнере прибывшего из Исламской Республики Иран обнаружили сигареты, которые были оформлены под видом товара «Мусорное ведро».
На данный момент проводится таможенный досмотр объекта транспортировки.
- Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК) в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, - добавили в департаменте госдоходов.
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