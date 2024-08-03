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03.08.2024, 18:40

Чарующий «Тирамису» в Мангистау: кадры с дрона впечатляют

Новости Актау 0 0 Сергей Кораблев

Видео, снятое с высоты птичьего полета, удивляет своей пленительной красотой.

Кадр видео
Кадр видео

Известное урочище Кызылкуп или, как его называют в народе «Тирамису», снял на видео автор Instagram-паблика @kladoiskateli_mangystau. В воссоединении с музыкой виды сверху завораживают еще больше.

К сожалению, отметил автор видео, многие отдыхающие оставляют после себя мусор, что крайне дико по отношению к одной из главных достопримечательностей региона.

Урочище Кызылкуп представляет собой группу ярких живописных холмов из красно-белых слоев древней меловой породы, раскиданных на несколько километров по желтой казахской степи. Эпитет «Тирамису» придумали местные гиды, как маркетинговый ход, так как склоны этих холмов и обрывов напоминают знаменитый итальянский десерт. 

В переводе с казахского языка слово «кызылкуп» переводится как красный песок. Оригинальное название Кызылкуп произошло от одноименного водохранилища в этих краях, которое уже очень давно высохло. Как и многие достопримечательности в Мангистау, урочище Кызылкуп обязано своему образованию древнему океану Тетис. Но в отличие от других мест здесь новые слои дна периодически обогащались примесями железа, из-за чего они приобрели красный цвет. В слоях породы также встречаются оттенки желтого и коричневого, которые появились благодаря смешиванию с различными минералами.

Напомним, в конце мая этого года местного жителя оштрафовали за загрязнение урочища Кызылкуп.

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