Чарующий «Тирамису» в Мангистау: кадры с дрона впечатляют

Кадр видео

Известное урочище Кызылкуп или, как его называют в народе «Тирамису», снял на видео автор Instagram-паблика @kladoiskateli_mangystau. В воссоединении с музыкой виды сверху завораживают еще больше.

К сожалению, отметил автор видео, многие отдыхающие оставляют после себя мусор, что крайне дико по отношению к одной из главных достопримечательностей региона.

Урочище Кызылкуп представляет собой группу ярких живописных холмов из красно-белых слоев древней меловой породы, раскиданных на несколько километров по желтой казахской степи. Эпитет «Тирамису» придумали местные гиды, как маркетинговый ход, так как склоны этих холмов и обрывов напоминают знаменитый итальянский десерт.

В переводе с казахского языка слово «кызылкуп» переводится как красный песок. Оригинальное название Кызылкуп произошло от одноименного водохранилища в этих краях, которое уже очень давно высохло. Как и многие достопримечательности в Мангистау, урочище Кызылкуп обязано своему образованию древнему океану Тетис. Но в отличие от других мест здесь новые слои дна периодически обогащались примесями железа, из-за чего они приобрели красный цвет. В слоях породы также встречаются оттенки желтого и коричневого, которые появились благодаря смешиванию с различными минералами.

Напомним, в конце мая этого года местного жителя оштрафовали за загрязнение урочища Кызылкуп.