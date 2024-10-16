В Мангистау действовала ОПГ, вымогавшая деньги у таксистов

Трое мужчин обвиняются в создании группировки, которая собирала дань с перевозчиков в Мангистауской области. Сейчас обвиняемые находятся под арестом. Информацию подтвердили в областном суде.

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В Актау идет суд по делу о банде, занимавшейся вымогательством на протяжении полутора лет. Жертвами группировки были таксисты, которые возили пассажиров по направлению таможенный пост “Тажен” - Актау и в сторону города Жанаозен.

“С октября 2023 по март 2024 года на систематической основе вымогали деньги у физических лиц, занимавшихся перевозкой пассажиров. С легковых автомобилей они брали по 4000 тенге, а с минивэнов - по 7000 тенге”, - сообщили в суде.

На скамье подсудимых - трое мужчин. При задержании у одного из них изъяли ружье ИЖ-18Е. Все они обвиняются по статьям 194 УК РК “Вымогательство”, 262 УК РК “Создание и руководство организованной преступной группой, преступной организацией, а равно участие в них”, 287 УК РК “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия” и 296 УК РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта”.

Потерпевшими по уголовному делу проходят четыре человека.

Редакция Lada.kz будет следить за судебным процессом.