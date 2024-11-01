Жалуйтесь! Если с вас требуют излишние документы в Мангистау

Выявлены факты истребования излишних документов при оказании государственных услуг, сообщает департамент Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области.

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Одним из приоритетных направлений деятельности департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Мангистауской области является осуществление оценки и государственного контроля качества оказания государственных услуг.

Департаментом Агентства по Мангистауской области за 9 месяцев 2024 года проведено 15 контрольных мероприятий за соблюдением законодательства в сфере оказания государственных услуг.

В результате выявлено 1168 нарушений при оказании государственных услуг. Из них 188 выявлено по факту истребования излишних документов при оказании государственной услуги.

Так, в результате проверочных мероприятий, проведенных в 1 квартале 2024 года в Актауском городском отделе земельного кадастра и недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области, выявлено 116 фактов по требованию излишков документов при оказании государственных услуг.

По результатам проверки внесено соответствующее предписание по проведению курсов повышения квалификации ответственных специалистов, даче протокольного поручения по повторному недопущению выявленных недостатков, проведению в социальных сетях разъяснительных работ в целях недопущения фактов обжалования услугополучателей по предоставленным государственным услугам.

При этом, уважаемые жители области, в случае выявления нарушений, произошедших при оказании государственной услуги, нарушений сроков при оказании услуги, сообщаем, что вы можете обратиться в департамент по адресу, указанному ниже, или через бот-платформу Telegram «EgovKzBot2.0».

Адрес: Актау, 14 мкр., здание 1, Блок-2

Контактный номер: 30-36-49, 30-30-39 номер офиса

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