Шквальный ветер и блэкаут в Актау: что происходит в городе?

Из-за отключения света в городе перестали работать светофоры - автомобильное движение на дорогах встало. Шквальный ветер с дождем за полчаса успели навести значительный беспорядок на улицах Актау. В ДЧС и ДП Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Фото прислали в редакцию Lada.kz

Практически с первым порывом сильного ветра сегодня в домах в Актау разом вырубило электричество. О том, что остались без света, жители стали сообщать редакции Lada.kz с первых минут. Согласно сообщениям, блэкаут охватил большую часть города. Но в акимате пока не информировали, какие именно микрорайоны пострадали.

Кроме того, в социальных сетях актаусцы выкладывают последствия непогоды - в воздухе летают части обшивок со стен жилых домов, а также крыш. Шквальный ветер с корнем повалил деревья, а также сломал остановку и обрушил часть конструкции на людей.

В 11:47 в городе Актау на остановках, расположенных в микрорайонах 32А и 32 Б, металлические листы (обшивка) отлетают. Для проведения аварийно-спасательных работ выехала аварийная служба Актау на автомобиле "Газель". Руководитель — Уалиханов, 3-й расчет, - сообщили в ДЧС области.

В ведомстве также добавили, что в Каракиянском районе в селе Курык ветер сорвал крышу местного Дома культуры. К счастью, никто не пострадал.

В департаменте полиции области сообщили, что на места отключения светофоров в городе Актау направили полицейских для регулировки дорожного движения. В ведомстве сейчас выясняют, произошли ли в городе ДТП из-за непогоды.



Cогласно прогнозу погоды, скорость ветра в Актау сегодня составила 40 км/час.