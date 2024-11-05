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05.11.2024, 13:13

Шквальный ветер и блэкаут в Актау: что происходит в городе?

Новости Актау 0 4 140 Бекболаева Динара

Из-за отключения света в городе перестали работать светофоры - автомобильное движение на дорогах встало. Шквальный ветер с дождем за полчаса успели навести значительный беспорядок на улицах Актау. В ДЧС и ДП Мангистауской области прокомментировали ситуацию. 

Фото прислали в редакцию Lada.kz
Фото прислали в редакцию Lada.kz

Практически с первым порывом сильного ветра сегодня в домах в Актау разом вырубило электричество. О том, что остались без света, жители стали сообщать редакции Lada.kz с первых минут. Согласно сообщениям, блэкаут охватил большую часть города. Но в акимате пока не информировали, какие именно микрорайоны пострадали. 

Кроме того, в социальных сетях актаусцы выкладывают последствия непогоды - в воздухе летают части обшивок со стен жилых домов, а также крыш. Шквальный ветер с корнем повалил деревья, а также сломал остановку и обрушил часть конструкции на людей. 

В 11:47 в городе Актау на остановках, расположенных в микрорайонах 32А и 32 Б, металлические листы (обшивка) отлетают. Для проведения аварийно-спасательных работ выехала аварийная служба Актау на автомобиле "Газель". Руководитель — Уалиханов, 3-й расчет, - сообщили в ДЧС области. 

В ведомстве также добавили, что в Каракиянском районе в селе Курык ветер сорвал крышу местного Дома культуры. К счастью, никто не пострадал.

В департаменте полиции области сообщили, что на места отключения светофоров в городе Актау направили полицейских для регулировки дорожного движения. В ведомстве сейчас выясняют, произошли ли в городе ДТП из-за непогоды.

Cогласно прогнозу погоды, скорость ветра в Актау сегодня составила 40 км/час. 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
glu-info
glu-info
То о чем пишете, 21 узел на фото и 40 км/час это 10-11 м/секунду. Ветер конечно сильный, но масштаб разрушений при таком ветре впечатляет. Это говорит о супер качественных строительных работах. Да и отключения ВЛ говорит о том, что их не обслуживают. Максимальная скорость ветра в Актау зарегистрирована 28 м/сек, исходя из этих данных выполнялось проектирование.
05.11.2024, 10:17
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