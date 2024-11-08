Часть дороги в направлении аэропорта Актау будет закрыта на два месяца

В связи с работами по укладке асфальта частично будет закрыт участок дороги от Специализированного центра обслуживания населения Актау до старого поста №20 в направлении аэропорта. Об этом сообщает акимат Актау.

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По данным городской администрации, часть дороги будет закрыта с 9 ноября по 31 декабря 2024 года.

Уважаемые жители и гости области! В связи с работами по укладке асфальта сообщаем, что с 9 ноября по 31 декабря текущего года частично временно будет закрыт участок дороги от Специализированного центра обслуживания населения Актау до старого поста №20 в направлении аэропорта, - сообщает пресс-служба акимата.

Согласно данным пресс-службы, для объездной дороги будут использованы две полосы из четырехполосной дороги.

