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14.11.2024, 10:54

Подрядчик объяснил задержку работ на опреснительном заводе «Каспий» в Актау

Новости Актау 0 1 646

Технический директор подрядной компании Сергей Микотин, который реализует проект по расширению мощностей опреснительного завода «Каспий» в Актау, поделился информацией о текущих работах по увеличению его производственных мощностей, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

Как сообщил представитель компании-подрядчика, согласно проекту, опреснительный завод «Каспий» должен был предоставить Актау 20 000 м³ воды. Однако сроки реализации проекта были нарушены.

 На данный момент реализация проекта задерживается из-за геополитической ситуации, связанной с конфликтом на Красном море, что привело к задержке в 6 месяцев. Все оборудования уже доставлены на завод. В ходе увеличения мощности завода первые 5 000 м³ воды будут предоставлены ориентировочно 20-го числа текущего месяца. Работы выполняются поэтапно, и второй этап, на котором будет обеспечено 10 000 м³ воды, состоится в конце месяца. Все монтажные работы завершены, и сейчас идут пусконаладочные работы, направленные на соблюдение технологических и экологических регламентов. Для обеспечения бесперебойной работы завода на долгосрочную перспективу и соблюдения всех экологических норм, а также гарантийных обязательств нашей компании, проводится отбор дополнительных реактивов, - рассказал технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Ну кто бы сомневался, как обычно в газете Лада не публикуйте ложь пока дело не сделано. Будут, планируют, собираются, хотят это что так? Популизм газеты?
14.11.2024, 06:02
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