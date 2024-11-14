Подрядчик объяснил задержку работ на опреснительном заводе «Каспий» в Актау

Как сообщил представитель компании-подрядчика, согласно проекту, опреснительный завод «Каспий» должен был предоставить Актау 20 000 м³ воды. Однако сроки реализации проекта были нарушены.

На данный момент реализация проекта задерживается из-за геополитической ситуации, связанной с конфликтом на Красном море, что привело к задержке в 6 месяцев. Все оборудования уже доставлены на завод. В ходе увеличения мощности завода первые 5 000 м³ воды будут предоставлены ориентировочно 20-го числа текущего месяца. Работы выполняются поэтапно, и второй этап, на котором будет обеспечено 10 000 м³ воды, состоится в конце месяца. Все монтажные работы завершены, и сейчас идут пусконаладочные работы, направленные на соблюдение технологических и экологических регламентов. Для обеспечения бесперебойной работы завода на долгосрочную перспективу и соблюдения всех экологических норм, а также гарантийных обязательств нашей компании, проводится отбор дополнительных реактивов, - рассказал технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин