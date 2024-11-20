Более 20 участников конкурса традиционных исполнителей соревнуются в Актау

В Доме дружбы Актау на V-ом республиканском конкурсе «Қайқылардан қалған саз» продолжают соревноваться 22 исполнителя традиционных песен . Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Для участия в конкурсе приезжают вокалисты со всего Казахстана. Кроме мангистаусцев, здесь традиционно выступают участники из Алматинской, Акмолинской, Атырауской областей. Проверить себя и побороться за призовые места приехали также представители Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Все выступают пока на равных, делятся впечатлениями жюри.

В их числе и певица Айгуль Косанова. Она отметила, что конкурс «Қайқылардан қалған саз» - одно из значимых мероприятий, популяризирующих традиционное песенное искусство. Благодаря таким конкурсам из года в год будут передаваться песни и в целом культура Мангистау, не забудутся голоса знаменитых певцов. Среди них жиршы Акылбек Таскараулы.

Именно его новые произведения, включенные в обязательную программу, исполняют участники нынешнего конкурса. Песни известного в крае искусствоведа Акылбека Таскараулы, который известен композициями, воспевающими подвиги народа, вокалисты исполняют в третьем, завершающем этапе конкурса. На первом и втором этапах артисты выбирают произведения по своему желанию, - пояснила Айгуль Косанова.

Напомним, что победителей конкурса ждут денежные призы.