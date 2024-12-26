Крушение самолета в Актау: правительственная комиссия провела заседание штаба

Вице-премьер заслушал доклады представителей министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, комитета гражданской авиации.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Для урегулирования чрезвычайной ситуации Правительством Казахстана будут приняты все необходимые меры.

Вице-премьер дал поручение по продолжению спасательных работ и оказанию поддержки пострадавшим, помощи семьям погибших.

Семьям граждан Казахстана, погибших в авиакатастрофе, будет оказана финансовая помощь. Также будет оказана необходимая помощь родственникам погибших иностранных граждан, приезжающих в Мангистаускую область.