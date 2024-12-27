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26.12.2024, 19:57

Авиакатастрофа близ Актау: в Баку эвакуировали 14 пострадавших

Новости Актау 0 785 Наталья Вронская

Из Актау в Баку эвакуированы сегодня, 26 декабря, 14 граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе, произошедшей накануне. Об этом сообщил во время брифинга, посвященного работе правительственной комиссии, Тимур Муратов, вице-министр здравоохранения РК. 

Тимур Муратов
Тимур Муратов

На брифинге с участием представителей правительственной комиссии сообщили, что сегодня вечером, 26 января, в Баку отправлены 14 граждан Азербайджана для дальнейшего лечения. Из них 13 взрослых и ребенок. 

Девять пациентов, у которых в течение суток было стабилизировано состояние, сегодня утром бортом санавиации эвакуированы в Москву, к себе, на дальнейшее лечение. Также сегодня к вечеру граждане Республики Азербайджан - это 14 пациентов - эвакуированы в  Баку. В данный момент у нас находятся на лечение 6 пациентов - это три гражданина Азербайджана и три гражданина Республики Кыргызстан. Из этих шести пациентов четверо находятся в реанимационном отделении, - сказал на брифинге Тимур Муратов, вице-министр здравоохранения РК.

Также он отметил, что одну из пациенток удалось идентифицировать: установить ее возраст и паспортные данные, но ее состояние остается крайне тяжелым и нестабильным. Все пациенты продолжают получать необходимое лечение. 

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