Новогодний салют и праздничный концерт в Актау

В культурно-досуговом комлексе имени Абая рассказали, ждать ли жителям Актау новогодний салют и концерт.
Директор культурно-досугового комплекса им. Абая Амирхан Кулбаев рассказал, что 31 декабря на набережной в 15 микрорайоне у амфитеатра пройдет праздничный концерт и фейерверк.
В этом году будет запущен салют в 00:00 после трансляции новогоднего видеопоздравления Президента Касым-Жомарта Токаева, - рассказал Амирхан Кулбаев.
Также на набережной в 15 микрорайоне у амфитеатра будет установлен LED экран, по нему будет проходить трансляция новогодних концертных программ.
Начнётся трансляция в 18:00 и продлится до 00:00. В 22:30 начнется концертная программа с участием местных артистов Дома культуры и филармонии, - отметил Амирхан Кулбаев.
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