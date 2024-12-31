Новогодний салют и праздничный концерт в Актау

В культурно-досуговом комлексе имени Абая рассказали, ждать ли жителям Актау новогодний салют и концерт.

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Директор культурно-досугового комплекса им. Абая Амирхан Кулбаев рассказал, что 31 декабря на набережной в 15 микрорайоне у амфитеатра пройдет праздничный концерт и фейерверк.

В этом году будет запущен салют в 00:00 после трансляции новогоднего видеопоздравления Президента Касым-Жомарта Токаева, - рассказал Амирхан Кулбаев.

Также на набережной в 15 микрорайоне у амфитеатра будет установлен LED экран, по нему будет проходить трансляция новогодних концертных программ.