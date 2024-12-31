Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 31 декабря

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 31 декабря.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 31 декабря, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ, за исключением аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 31 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться в 27 микрорайоне, будет отключена техническая вода в домах № 2-8, 47, 49, 51, 52, 53, 87.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 11, 27 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 3Б, 12, 22 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

2 микрорайон, дом № 10;

11 микрорайон, дом № 24;

12 микрорайон, дома №№ 6, 7;

31Б микрорайон, дом № 7.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.