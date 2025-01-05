Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 5 января

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 5 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 5 января, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ, за исключением аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 5 января, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

32Б микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 16, 16/1, 16/2;

9 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 1, 4, 28, 29, 30, детский сад № 29;

4 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 30.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 13, 28, 34 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.