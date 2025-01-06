Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 6 января

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе сегодня, 6 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 6 января, частичное отключение электроэнергии в 33 микрорайоне. Бригада работает. Проведение планово-предупредительных работ, за исключением аварийных ситуаций, по городу не запланировано.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 6 января, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

8 микрорайон, отлючена питьевая вода в доме №9;

9 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 1, 4, 28, 29, 30, детский сад № 29;

27 микрорайон, отключена техническая вода в домах №79 и №80, а также «Halyk Bank»;

28 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 20, 21, 34 и школе №20;

Шыгыс-2, отключена питьевая вода в коттеджах №335 и №353.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что отопление отключат в двух микрорайонах:

13 микрорайон, дом №2;

26 микрорайон дома №№ 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36 и деский сад №42.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.