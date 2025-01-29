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29.01.2025, 09:28

Повальный контроль за иностранцами ведут в Актау

Новости Актау 0 4 740 Сергей Кораблев

С момента регистрации иностранца миграционная служба проводит строгий контроль за соблюдением миграционного законодательства, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото департамента полиции региона
Фото департамента полиции региона

К настоящему времени к административной ответственности привлечено 380 человек, нарушивших правила пребывания на территории нашей страны, а по решению суда 110 иностранных граждан выдворены из Казахстана.

Принимающие стороны, то есть физические и юридические лица, обязаны в течение трех рабочих дней уведомить миграционную службу о прибывших иностранных гражданах.

В случае пропуска указанного срока предусмотрена ответственность по статье 518 КоАП РК (штраф до 20 МРП), а по фактам незаконного пребывания иностранцы могут привлекаться к ответственности по статье 517 КоАП РК (штраф 15 МРП либо выдворение из страны). 

К слову, уведомление о прибытии иностранца в миграционную службу может быть также направлено в электронном виде через портал «e-Qonaq»

Миграционная служба призывает всех принимающих лиц соблюдать законодательство, не нарушать правила миграции и выполнять обязанности по своевременному уведомлению.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Ля ля Биби би Бибисб сю сб.что вы можете кроме сю сю.за шиворот и на тю тю.
29.01.2025, 12:32
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