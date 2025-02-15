За что разыскивают бывшего заместителя акима Актау?

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, почему объявлен в розыск бывший замакима Актау Тимур Садвакасов.

Тимур Садвакасов. Фото: акимат Актау

Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере для положительного разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В частности, за время руководства ТОО «Тиолайн» Виктором Долгалевым между ним и другими учредителями происходили многочисленные разногласия по поводу определения доли участия в месторождении «Обуховское» и распределения получаемого от него дохода, которые разрешались в суде.

В свою очередь Виктор Долгалев через Тимура Садвакасова пытался подкупить должностных лиц правоохранительных органов для возбуждения уголовного дела против отдельных учредителей компании, чтобы оказать на них давление и вынудить отказаться от законных требований.

Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области было завершено и направлено в суд расследование по факту самовольной добычи ТОО «Тиолайн» недр на месторождении «Обуховское».

В декабре 2024 года в Петропавловске суд присяжных вынес оправдательный вердикт по делу совладельца и исполнительного директора компании «Тиолайн» Виктора Долгалева и его сына. Виктора Долгалева также обвиняли в покушении на дачу взятки через подстрекателей. По этому же делу проходил Тимур Садвакасов, которого обвинили в подстрекательстве в даче взятки и мошенничестве.

После отмены первоначального оправдательного приговора Тимур Садвакасов скрылся. В этой связи в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Тимур Садвакасов был назначен заместителем Актау в 2019 году. До назначения на эту должность работал заместителем руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.