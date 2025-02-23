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23.02.2025, 17:19

Акимат Актау закупает скамейки и урны на 182 миллиона тенге

Новости Актау 0 2 313 Ольга Максимова

ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ» решил закупить по 400 штук урн и скамеек. На эти цели из городского бюджета выделили свыше 182 миллионов тенге. Об этом стали известно из сайта госзакупок.

Скамейка. Иллюстративное фото из архива
Скамейка. Иллюстративное фото из архива

Открытые конкурсы на сайте госзакупок на приобретение скамеек и урн объявлены в середине февраля. Акимат планирует закупить по 400 штук того и другого. Согласно опубликованным данным, на скамейки из городского бюджета выделили 128 214 284 тенге, а на урны - 54 464 284 тенге.

«Высота скамеек должна составлять не менее 45 см, длина – от 200 см,  ширина – от 50 см, вес изделия должен быть не менее 300 кг. Высота урн - от 75 см, диаметр – от 40 см,  объем – не менее 30 литров.  Вес изделия - не менее 100 кг», - перечислены параметры изделий в технической спецификации.

Срок эксплуатации товара должен составить не менее десяти лет. Места установки скамеек и урн определит городской акимат.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Viktor70
Viktor70
Одна урна в магазине стоит от 7000 до 20 000 тысяч, и лавочка красная цена 30 - 40 тысяч, а у них все из золота.... явный откат, куда смотрит наш акимат. Повторяется история с тюльпанами и тюлень с осетром на набережной.
24.02.2025, 04:14
Viktor70
Viktor70
Одна урна в магазине стоит от 7000 до 20 000 тысяч, и лавочка красная цена 30 - 40 тысяч, а у них все из золота.... явный откат, куда смотрит наш акимат. Повторяется история с тюльпанами и тюлень с осетром на набережной.
24.02.2025, 04:14
Viktor70
Viktor70
Одна урна в магазине стоит от 7000 до 20 000 тысяч, и лавочка красная цена 30 - 40 тысяч, а у них все из золота.... явный откат, куда смотрит наш акимат. Повторяется история с тюльпанами и тюлень с осетром на набережной.
24.02.2025, 04:14
Банкир
Банкир
ну и аппетиты у откатчиков(
23.02.2025, 18:12
golden tulip
golden tulip
Они покрыты позолотой? Зная, что сколько стоит и прибавив на туды-сюды, максимум 40 млн
23.02.2025, 16:58
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