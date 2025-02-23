Акимат Актау закупает скамейки и урны на 182 миллиона тенге

ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ» решил закупить по 400 штук урн и скамеек. На эти цели из городского бюджета выделили свыше 182 миллионов тенге. Об этом стали известно из сайта госзакупок.

Скамейка. Иллюстративное фото из архива

Открытые конкурсы на сайте госзакупок на приобретение скамеек и урн объявлены в середине февраля. Акимат планирует закупить по 400 штук того и другого. Согласно опубликованным данным, на скамейки из городского бюджета выделили 128 214 284 тенге, а на урны - 54 464 284 тенге.

«Высота скамеек должна составлять не менее 45 см, длина – от 200 см, ширина – от 50 см, вес изделия должен быть не менее 300 кг. Высота урн - от 75 см, диаметр – от 40 см, объем – не менее 30 литров. Вес изделия - не менее 100 кг», - перечислены параметры изделий в технической спецификации.

Срок эксплуатации товара должен составить не менее десяти лет. Места установки скамеек и урн определит городской акимат.